Тереза Мэй договорилась о формировании коалиционного правительства 1 9.06.2017, 14:11

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Тереза Мэй

Фото: AP

Премьер-министр Британии направится в Букингемский дворец, чтобы согласовать состав правительства с королевой.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй договорилась о формировании нового коалиционного правительства c Демократической юнионистской партией (ДЮП) Северной Ирландии, сообщает The Guardian со ссылкой на источники (перевод – РБК).

Мэй намерена встретиться с королевой Великобритании в Букингемском дворце в 12:30 по местному времени (14:30 по Минску), чтобы согласовать с ней вопрос о формировании нового правительства по итогам прошедших досрочных парламентских выборов.

Телеканал Sky News сообщает со ссылкой на источники, что состав нового правительства может быть объявлен уже в пятницу, 9 июня.

Ранее The Guardian сообщала о том, что переговоры Консервативной партии и Демократических юнионистов продолжались накануне до глубокой ночи. Собеседники издания партии подтвердили, что готовы сформировать коалиционное правительство под руководством Мэй.

По итогам досрочных всеобщих парламентских выборов Консервативная партия (тори) получила 318 депутатских мандатов в 650-местной палате общин Великобритании. Несмотря на потерю 11 мандатов, тори смогут сформировать правительство, если договорятся с любой другой партией, чтобы получить недостающие им до большинства восемь мандатов. Демократические юнионисты получили десять мест в парламенте, их возможная коалиция с тори позволит последним обеспечить правящее большинство в парламенте, для которого необходимо 326 мест.

О своей отставке по итогам досрочных парламентских выборов заявил руководитель Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Пол Наттолл, сообщал Reuters. Со своего поста ушел также генеральный секретарь партии Джонатан Арнотт. Партии не удалось получить ни одного мандата, и она не будет представлена в парламенте Великобритании до следующих выборов.

Лейбористы по итогам досрочных выборов улучшили свой результат на 26 мандатов — теперь у них 261 место в британском парламенте. Подсчет голосов сейчас продолжается, остается определить распределение голоса в одном избирательном округе.