Пык-мык на обочине 5 Александр Обухович

9.06.2017, 14:16

2,818

ФОТО: ВИКТОР КОРОТАЕВ / «КОММЕРСАНТЪ»

Беларусь оказалась на окраине всех мировых экономических процессов.

Для такой небольшой страны, как Беларусь, обстановка на мировых рынках в выборе экономической политики имеет очень существенное значение. Уже опыт стагнации экономики России наглядно показал, что ситуация на внешних рынках может сильно сказываться на положении в экономике Беларуси.

Недавнее драматическое (почти в 3 раза) падение цен на стальной прокат в одночасье превратило БМЗ из донора бюджета в почти безнадежного аутсайдера. Возросшая разница с российскими конкурентами в ценах на газ и электроэнергию практически закрыла для нашего стекла и хрусталя российский рынок. И таких примеров множество.

Поэтому общие тенденции развития мировой экономики имеют для нас и вполне прикладное значение. А тут - никакой определенности. Хотя некоторые черты «наступившего грядущего» уже прорисовываются. Что, несомненно, должно быть учтено при выработке нашей страновой стратегии.

Мировой экономический кризис, долго сдерживаемый усилиями правительств ведущих стран (где - эмиссией, где - другими антикризисными мерами), в 2008г. рванул в форме финансового кризиса. С тех пор и треплет мировую экономику.

И не стоит обольщаться успокоительными цифрами роста мирового ВВП: его «рост» адекватен росту долгов. И государств, и агентов рынка. В США, например, в 2014г. рост ВВП был численно равен эмиссии. В мировой экономике рост ВВП уже отстает от роста долгов. Одновременно с долгами, как обеспечение будущих долгов, по всему миру росли золотовалютные резервы, связывая излишние доллары.

Рост мирового ВВП практически аналогичен ситуации в нашем сельском хозяйстве: долги безнадежны, лишь перетекают из страны в страну, без дополнительного финансирования (естественно, в долг) система функционировать не может. А дополнительное финансирование, учитывая безнадежность возврата, выглядит глупой благотворительностью.

Пока выхода из мирового кризиса перепроизводства не просматривается. Хотя общие принципы уже сформулированы. Еще накануне кризиса, видя его приближение, Джордж Сорос, представлявший тогда мощные международные фонды, настойчиво предлагал сформировать для мирового финансового рынка международных регуляторов. Очевидный первый шаг в формировании мирового правительства.

С началом финансового кризиса правительства ведущих стран взяли под контроль крупные банки. Попутно обескровив фонды, поскольку депозиты этих банков составляли основу их активов. Эти деньги были переброшены в долги правительств. А на роль мирового правительства настойчиво предложили себя США. Которые усмотрели в проекте Сороса покушение на свое право безудержной эмиссии. Взамен предложив международному финансовому капиталу свою военно-политическую «крышу».

С этим проектом не согласились ни Китай, ни Германия. Да и остальной мир восторга не проявлял: уж очень безответственно США распоряжаются своей мощью.

Проект США откровенно не потянули. Тогда и возник вариант Обамы: разделить через трансатлантическое и транстихоокеанское соглашения мировую экономику на часть под эгидой США и периферию, включая конкурентов и объекты прямой эксплуатации. Естественно, и Россия, и Китай, и арабы в круг избранных не попали.

Проект активно лоббировали г-жа Клинтон и финансисты. Хорошо освоившие экспорт долларов как основу американской экономики. Однако деятельность Обамы не смогла сдержать развитие Китая, быстро вырастающего в серьезного конкурента. Меры по его сдерживанию не срабатывают. Наметилось отставание США от конкурентов и в ряде других отраслей.

Пришел Трамп. Из документов G20, МВФ, Всемирного банка исчезло упоминание протекционизма как угрозы мировой экономики. Знамя нового глобализма принял Китай. Однако мировой кризис перепроизводства никуда не исчез. И обновление капитала, рост конкуренции приняли характер пандемии.

Что получилось? США, ЕС быстро движутся к протекционизму. Китай, под лозунгами «Шелкового пути», через Amazon, Alibaba, taobao создает сервисно-сбытовые сети, неподконтрольные Западу и международным финансистам. Явно формируются экономические блоки.

Западу, проигрывающему конкуренцию, придется похоронить либеральные подходы в экономической политике. В их рамках противостоять торговой экспансии Китая не получится. Попытки ограничить продажи Китаю современного оборудования не помогают. К тому же Китай поставил перед собой задачу в ближайшие годы стать мировым технологическим лидером.

Китаю, как мировой фабрике, придется выстраивать собственные сервисно-сбытовые сети: Запад регулярно пытается получить контроль над продвижением китайского капитала. Это на начальном этапе китайского пути Запад рассчитывал, что западные фирмы, разместив производство в Китае, сохранят за собой разработку продуктов и сбыт. А значит - и большую часть прибыли. Не получилось. А сегодня и вход иностранного капитала в Китай серьезно ограничен.

Беларусь, как, впрочем, и Россия, - на обочине этих процессов. Если в ближайшее время не будет найден путь, как страна может вписаться в складывающийся миропорядок, - так на обочине и останемся. Возможно, и вместе с Россией. Пока не просматривается для нее никакой роли в формирующихся блоках.

Надежды нашей власти, что Россия что-нибудь да придумает, а мы «на хвост сядем», пока не имеют оснований: споры о том, как преодолеть деиндустриализацию в России идут, но действий нет. А время уходит. Да и не горит желанием российский капитал иметь таких партнеров, как белорусские госпредприятия. Так что выход из нашего кризиса нам искать самим придется. Если наша власть еще на это способна.

Александр Обухович «БелГазета»