Вчерашнее шампанское Путина 7 Алексей Мельников

9.06.2017, 14:45

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Алексей Мельников

Пароход «Россия» просел, а из трюмов скоро полезут кочегары с кулаками размером с грузовик.

Украина идет в НАТО.

Таков итог голосования Верховной Рады. Оно прошло с большим единодушием — 260 — «за», 20 — «против», 16 — «воздержались».

Российское начальство и рептильные медиа взвоют кошачьим концертом. Нажали им на распухший хвост. Будут на эфирах глаза пучить.

Но есть простой факт — российское начальство взяло Крым, шуровало в Украине кочергой «гибридной войны» с целью не допустить сближения Украины с Европой и, прежде всего, — движения в НАТО.

Прошло три года. И вот — Украина идет в НАТО.

Это — провал российского начальство и лично В.В. Путина.

Зримый итог тщетности их усилий и тех жертв, которые В.В. Путин, С.В.Лавров, С.К. Шойгу и другие соучастники «гибридной войны», включая депутатов Госдумы от ЕР-СР-КПРФ-ЛДПР, заставили нести украинский и российский народы.

Раз так, раз провал — уходите путинцы. Не выставляйтесь на выборы Президента 18 марта 2018 года — в день нашего национального позора. Вам больше нечего сказать стране.

Вы — пустая бутылка, вы — запах вчерашнего шампанского.

Уходите вон. Освободите от себя Россию. Унесите с собой свои кривые зеркала.

Пусть на выборах Президента участвует Явлинский — сторонник европейского выбора нашей страны с его отличной программой по Крыму и отношениям с Украиной. Пусть в этих выборах примет участие националист и комбинатор Навальный с его «Крым — не бутерброд». Пусть выдвинутся все, кто хочет. Но только не вы — представители российского начальства, провалившие все, кроме наполнения своих карманов.

Вот и отчаливайте из власти вон, сойдите с парохода «Россия» — вы его огрузили грязью своих миллиардов. Он просел. Волны ходят по палубе. А из трюмов скоро полезут кочегары с кулаками, размером с грузовик и пассажиры, третьего класса, которые все больше понимают, что в первом классе им при вас не ехать никогда.

Алексей Мельников