Дашкевич: У власти случился приступ истерии на фоне весенних протестов 4 9.06.2017, 15:31

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Дмитрий Дашкевич

Фото: «Радыё Свабода»

Прекращение уголовных дел в отношении патриотов - общая победа.

Лидер «Молодого Фронта» и бывший политзаключенный Дмитрий Дашкевич получил сообщение о прекращении уголовного дела по ч.3 ст.293 «Организация массовых беспорядков» по причине «отсутствия в действии состава преступления».

«Не помню случаев, чтобы возбуждали дело, обвиняли, а затем спускали его на тормозах и, тем самым, по сути признавались в своих ошибках», - заявил Дмитрий сайту palitviazni.info

«Честно сказать, я бы меньше удивился, если бы меня посадили вновь. Надо признать, созданный 20 марта отдел фантастики ГБ сработал нестандартно. Месяц продержать по тюрьмам и заявить: «в ваших действиях нет состава преступления» - такого, на моей памяти, с КГБ еще не случалось. Это наша общая небольшая победа. А большая будет тогда, когда все задержанные по «делу патриотов» получат такие же бумажки. Сейчас пойду забирать 16 изъятых бело-красно-белых флагов и баннер «Погоня». Жыве Беларусь!» - написал Дмитрий в своем «Фейсбуке».

- Очень удивился, когда узнал, что дело прекратили, потому что в моих действиях нет состава преступления, - рассказывает Дмитрий Дашкевич. - Тогда возникает логичный вопрос: за что бросали за решетку, организовывали весь этот цирк с задержанием? И я точно не помню случаев, чтобы возбуждали дело, обвиняли, а затем спускали его на тормозах и, тем самым, по сути признавались в своих ошибках.

- В таком случае, что это было?

- Я и раньше говорил, что все это напоминало какой-то приступ истерии у власти на волне весенних протестов. Надо было найти, как говорят, козлов отпущения. К тому же, возможно, на ситуацию с задержаниями повлияла и наша борьба против строительства в Куропатах, ведь за решетку бросили всех наиболее активных защитников.

- Одним словом, вами решили запугать, сбить волну протестов.

- В определенном смысле - да. Решили придать большую громкость делу.