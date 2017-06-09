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В Европарламенте показали фильм о Борисе Немцове

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  • 9.06.2017, 15:23
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Показ в Европарламенте прошел по приглашению фракции европейских либералов.

Вся жизнь за час и шесть минут – именно столько длится документальный фильм о Борисе Немцове, снятый его другом и соратником Владимиром Кара-Мурзой младшим. В России показы фильма организовывали активисты, на экраны кинотеатров он не вышел. Теперь фильм привезли в Брюссель, пишет «Белсат».

Борис Немцов был убит в Москве два года назад. Фильм о жизни политика снял его друг Владимир Кара-Мурза младший. Он рассказывает, что хотел сделать портрет без клеветы и пропагандистской шелухи. О молодом физике, успешном губернаторе, преемнике Ельцина, оппозиционере и человеке, примирявшем противников.

«Человек, который мог зайти в зал, наполненный людьми, большинство из которых были враждебно настроены к нему, – напряжение чувствовалось в комнате, и он с этими людьми общался и разговаривал, отвечал на их вопросы и спорил», – рассказывает Владимир Кара-Мурза младший.

Показ в Европарламенте прошел по приглашению фракции европейских либералов. Зал был полон так же, как в России, где фильм можно посмотреть, – правда, иногда в полусекретной обстановке из-за давления властей на организаторов показов.


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