В Польше седьмую неделю подряд падают цены на бензин и дизельное топливо 4 9.06.2017, 15:38

По мнению экспертов, падение цен на топливо в Польше будет продолжаться.

В Польше седьмую неделю подряд падают цены на бензин и дизельное топливо, передает «Радио Польша».

За это время, цена на бензин снизилась на 27 грошей за литр, в свою очередь, дизельное топливо подешевело на 31 грош. Дешевле также стал обходиться газ для автомобилей, его цена в среднем снизилась 23 гроша за литр.

По мнению экспертов, падение цен на топливо в Польше будет продолжаться.

В среднем цена за литр бензина в Польше составляет 4,44 злотых (чуть больше 1 евро), литр дизельного топлива обходится в 4,24 злотых. В свою очередь, цена за литр автомобильного газа колеблется в районе 1,93 злотых.

Напомним, с 11 марта стоимость топлива в Беларуси уже выросла в среднем на 4%.