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На Круглянщине установили бюст издававшему газету «Русский мир» царскому генералу

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  • 9.06.2017, 15:46

Власти решили увековечить поборника пан-славизма Михаила Черняева.

Бюст русского генерала, главнокомандующего армией Сербии Михаила Черняева сегодня открыли в экотуркомплексе "Николаевские пруды" в д.Лысковщина Круглянского района, передает БелТА. Он установлен недалеко от захоронения известного русского художника Николая Неврева, с которым генерала Черняева дружба. Генерал-лейтенант Михаил Черняев прославился тем, что начал и завершил длившийся два десятилетия период завоевания и освоения Туркестана. Среди его военных успехов - взятие самого большого города Средней Азии - Ташкента, ставшего впоследствии столицей Русского Туркестана. Также царский генерал занимался изданием газеты «Русский мир».


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