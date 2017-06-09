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Белорусский хоккеист продолжит карьеру за океаном

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  • 9.06.2017, 15:53

Белорусский форвард Артур Дриндрожик продолжит выступление в Северной Америке.

23-летний воспитанник гродненского хоккея Артур Дриндрожик попробует свои силы в ECHL. Если там нападающему не удастся закрепиться, есть гарантированный вариант трудоустройства в команде Mississippi River Kings (SPHL — Southern Professional Hockey League), сообщает «Прессбол».

В сезоне-2015/16 на счету Дриндрожика 39 матчей в составе «Динамо-Молодечно»: 5+8, 10 минут штрафа, «-4».

В прошлом сезоне форвард выступал в Federal Hockey League (FHL), где в составе Berlin River Drivers дошел до финала плей-офф: 44 очка (19+25) в 41 игре, 10 минут штрафа, «+16».


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