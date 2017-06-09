Балканская пилюля для Путина Дмитрий Гомон

9.06.2017, 16:01

Черногория навсегда вышла из орбиты «русского мира».

Расширение НАТО на Балканах — неприятная пилюля, которую вынужден был проглотить Путин. Черногория 5 июня официально стала 29-м членом Североатлантического Альянса. Страна шла к этой цели 10 лет. Россия оказывала ей различные преграды на этом пути, считая, что страна должна быть частью «русского мира».

Долгий путь к цели

Черногория покинула Сербию и стала независимой страной в 2006 году. Почти сразу она объявила о намерении присоединиться к НАТО и Евросоюзу. Вступление в Альянс должно гарантировать безопасность страны от возможных посягательств Белграда. Ведь для Сербии расставание с Черногорией имело болезненные последствия — страна осталась без выхода к морю, а следовательно, и отрезана от морских торговых путей.

Понятно, что в Кремле не могли смириться с прозападным курсом маленькой Черногории. Однако тогдашний лидер страны Мило Джуканович старался не раздражать Москву.

Россия имела в стране политические, общественные и экономические рычаги влияния.

Пророссийский курс активно поддерживает Сербская православная церковь и многочисленная сербская община, а также ряд оппозиционных партий, таких как «Демократический фронт». Туристическая отрасль и не только всегда зависели от россиян. Они составляют около 30% турпотока. Они активно скупали и скупают недвижимость, особенно на побережье Адриатического моря. Они вкладывают деньги в связанный с туризмом бизнес.

И даже после начала активного прозападного дрейфа в сентябре 2016 года правительство во главе с Джукановичем одобрило договор о концессии на разведку и добычу нефти и газа на черногорском шельфе с международным консорциумом, в который вошли итальянская Eni и российское ОАО «НОВАТЭК».

Украина как катализатор

После аннексии Крыма в 2014 году настри Джукановича изменились.

«В определенный момент мы все стали слишком расслаблены, казалось, дело сделано, а потом они пришли в Украину и разбудили нас», — цитирует бывшего руководителя страны The Wall Street Journal.

Тогда же Черногория поддержала санкции, введенные ЕС против России, а Джуканович слетал в Вашингтон, где просил тогдашнего вице-президента США Джо Байдена убедить НАТО в необходимости расширения на восток в ответ на кризис в Украине. В декабре 2015 года Черногория получила приглашение на вступление в НАТО.

Россия бросила свои усилия на пропагандистскую работу. Задачей было убедить большинство черногорцев в том, что курс на присоединение к НАТО противоречит сотням лет дружбы между славянскими православными народами.

Попытка пророссийского переворота

Апогеем российских усилий стали события осени 2016 года. В Черногории в октябре должны состояться парламентские выборы и до конца не было понятно, победит ли партия Джукановича — Демократическая партия социалистов (ДПС). Пророссийская оппозиция имела неплохую поддержку населения.

В конце концов ДПС победила, а Джуканович, чтобы сохранить хрупкое равновесие, согласился уйти из власти.

На посту премьера оказался его последователь Душко Маркович, который сохраняет эту должность и до сих пор.

Фигура Джукановича, который 21 год руководил страной как премьер, как президент — отдельный разговор. Он склонен к авторитарному стилю руководства, за ним тянется шлейф коррупции, но долгое время ему удавалось удачно играть для Запада роль «своего сукиного сына». Как бы там ни было, именно Джуканович не допустил того, чтобы Черногория сошла с прозападных рельсов.

Главным событием выборов 2016 года стала попытка российских агентов и сербских националистов спровоцировать «народный бунт» и захватить власть. В день выборов были арестованы 20 граждан Сербии, у которых нашли оружие и полицейскую форму.

Изначально планировалось организовать у стен парламента митинг недовольных победой Джукановича оппозиционеров и «простых граждан». В это время часть заговорщиков, переодетая в полицейскую форму, имела бы открыть по ним огонь со стороны парламента.

После этого возмущенные граждане должны были взять здание штурмом и захватить власть. Джуканович убежден, что одним из пунктов сценария было его убийство.

Вскоре после этого в соседнюю Сербию прибыл с неожиданным визитом секретарь Рады безопасности РФ Николай Патрушев. Скорее всего, хотя прямых доказательств этому нет, он имел задание уладить конфликт относительно причастности сербских националистов (некоторые из которых воевали на Донбассе на стороне террористов) и зачистить следы российского вмешательства.

Российские агенты и хакеры

Дело в отношении переворота расследуется до сих пор. Кроме ряда граждан Сербии, обвинения предъявлены и двум россиянам, которых считают агентами ИГРУ: Эдуарду Шишмакову и Владимиру Попову. Также обвинения предъявлены двум лидерам оппозиционной пророссийской партии «Демократический фронт», которые уже лишены депутатского иммунитета. Их обвинили в получении российского финансирования для организации переворота.

Именно Шишмаков якобы создал сеть из бывших офицеров Черногории и Сербии для подготовки переворота.

Один из фигурантов дела Александр Синделич заявил, что в группу вошло 500 человек. Операция должна была пройти в день голосования. Он также подтвердил, что была цель убить премьер-министра Мило Джукановича.

Также Россия периодически устраивала хакерские атаки на сайты органов государственной власти. Одна из таких была осуществлена во время выборов 2016 года. Другая — уже в феврале 2017 года. Сейчас появились доказательства, что последнюю организовали хакеры, связанные с российской разведкой.

Компания по вопросам компьютерной безопасности FireEye утверждает, что обнаружила инфраструктуру и программы, которые использует исключительно хакерская группа APT 28, связанная с ГРУ России.

Ее также подозревают во вмешательстве в президентские выборы в США 2016 года.

Санкции и «антироссийская истерия»

Реакция Кремля на официальное вступление Черногории в НАТО заслуживает отдельного внимания. Она свидетельствует, что Путин, кажется, просто взбешен провалом очередной «многоходовочки».

Еще в конце мая стало известно, что Кремль сделал «черный список»черногорцев, которым запрещен въезд в РФ. По данным черногорских СМИ, в него попали все члены правительства, включительно с премьером, спикер парламента и 46 депутатов, которые голосовали за Протокол о присоединении к НАТО, а также руководители крупных государственных компаний.

Тех самых депутатов российское МИД в апреле обвинило в попытке «вбить клин в основанные на глубоких исторических традициях дружеские отношения черногорцев с сербами и русскими». А накануне официального вступления ведомство Лаврова обвинили страну в распространении «антироссийской истерии».

Российские государственные СМИ продолжают развивать тему о том, что Черногория вступила в НАТО против воли народа, потому что не было референдума. А он, мол, хорошо помнит, как в 1999 году войска НАТО бомбили бывшую Югославию.

Украинские надежды

Черногория пересекла Рубикон и четко определилась с вектором дальнейшего развития. Ее пример вызывает нешуточную зависть у многих украинцев. Однако в нашем случае ситуация совсем другая.

Мы свой шанс начать вступление в НАТО потеряли в 2008 году, на саммите Альянса в Бухаресте.

Тогда, напомним, все шло к тому, что Украина получит План действий относительно членства в НАТО (ПДЧ). Но, к сожалению, этого не произошло.

Как писали СМИ, близкие к Кремлю, Путин на саммите убеждал Джорджа Буша, что «Украина — это даже не государство» и пригрозил аннексировать Крым и восточную часть нашего государства, если процесс интеграции будет запущен. Тогда к российскому президенту, к сожалению, прислушивались, и как видим, зря.

Сейчас, к сожалению, вступление Украины, которая находится в состоянии гибридной войны с Россией, в Альянс невозможно.

Следует осознавать, что воевать с РФ НАТО не собирается. Однако так же Альянс не собирается и прекращать разнообразную помощь нашей армии и власти. И если мы собираемся хранить с блоком хорошие отношения, то должны учесть его стратегические интересы.

Дмитрий Гомон, espreso.tv