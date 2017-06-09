Стало известно, будут ли нужны водителям из Беларуси российские права для работы в РФ 9.06.2017, 16:26

С 1 июня в России запрещено работать шоферами с иностранными правами.

Об этом 9 июня сообщил журналистам посол России в Беларуси Александр Суриков.

С 1 июня в России вступил в силу закон, который запрещает работать профессиональными шоферами на территории РФ с иностранными правами, сообщает БелТА.

Александр Суриков рассказал, что на следующей неделе на заседании Совета Министров Союзного государства, которое состоится в Санкт-Петербурге, примут временный акт, исключающий требование для белорусских водителей иметь российские права.

— Честно говоря, не все учли, принимая закон. После лета будут приниматься к нему поправки, исключающие требование, что надо иметь российские права водителям из стран Евразийского экономического союза (естественно, и Беларуси), — рассказал посол.