Организатора встречи Николая Статкевича с гомельчанами вызывают в милицию 9.06.2017, 16:39

Алесь Евсеенко добивается от милиции соблюдения законодательства.

Гомельский правозащитник Алесь Евсеенко утверждает, что ему звонят милиционеры с настойчивыми просьбами прийти на беседу в отдел внутренних дел Советского района, передает «Радые Рацыя».

- В милицию вызвали. Это может быть связано с приездом Николая Статкевича, который я организовывал, может быть то, что меня по оговорками сотрудника ОМОНа посадили на сутки и сейчас вызывают в милицию для какого-то разговора. Непонятны эти разговоры и приглашения по телефону.

Алесь Евсеенко намерен требовать от сотрудников милиции повестку, чтобы были соблюдены все процессуальные нормы.