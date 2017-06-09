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Организатора встречи Николая Статкевича с гомельчанами вызывают в милицию

  • 9.06.2017, 16:39

Алесь Евсеенко добивается от милиции соблюдения законодательства.

Гомельский правозащитник Алесь Евсеенко утверждает, что ему звонят милиционеры с настойчивыми просьбами прийти на беседу в отдел внутренних дел Советского района, передает «Радые Рацыя».

- В милицию вызвали. Это может быть связано с приездом Николая Статкевича, который я организовывал, может быть то, что меня по оговорками сотрудника ОМОНа посадили на сутки и сейчас вызывают в милицию для какого-то разговора. Непонятны эти разговоры и приглашения по телефону.

Алесь Евсеенко намерен требовать от сотрудников милиции повестку, чтобы были соблюдены все процессуальные нормы.


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