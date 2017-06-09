В Японии разработали робота-ракету для исследования астероидов 9.06.2017, 16:42

Робот весит всего лишь 450 грамм.

Инженеры Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) представили на конференции ICRA небольшого робота, оснащенного реактивными двигателями на твердом топливе, с умной гироскопической и тормозной системой для исследования астероидов и спутников, пишет hightech.fm.

Робот весом всего 450 грамм состоит из корпуса с батареями и сенсорами, основным ракетным двигателем Estes C11 с импульсом в 10 ньютон-секунд и двумя маленькими ракетными двигателями для торможения. Маршевый двигатель выводит робота на параболическую траекторию с максимальной дальностью около 30 метров в условиях земной гравитации. На Луне это расстояние увеличится до 200 м.

Гироскопическое колесо обеспечивает стабильность и отсутствие тряски при полете, что помогает роботу лететь по прямой траектории. А дополнительные двигатели корректируют ее, когда нужно приземлиться в выбранную точку. В ходе испытаний удалось снизить отклонения от цели при посадке с 1,2 м до 0,29 м.

Твердотопливные ракеты — простой и очень надежный способ передвижения, если вы готовы к тому, что двигатель будет запущен только раз и выдаст все, на что способен, сразу.

По замыслу конструкторов, такой робот предназначается в качестве сопровождения спускаемых аппаратов или вездеходов, которые не могут добраться до труднодоступных мест на поверхности исследуемого космического объекта. Долетев до искомой точки, робот спускается и начинает передавать собранные данные. У него нет колес во избежание проникновения пыли, но он способен передвигаться на небольшие расстояния вперед и назад. Но наиболее любопытным способом применения этих роботов может стать работа в условиях низкой гравитации, например, на астероидах.

В финальной версии у робота появится встроенная система поглощения ударов, панорамная камера и научные инструменты, которые могут поместиться внутрь корпуса, пишет IEEE Spectrum.

Для работы в самых труднодоступных регионах Марса и других планет инженеры NASA изобрели складного робота-оригами. Когда нужно залезть в узкую щель, колеса складываются поверх корпуса. Кроме того, благодаря их уникальной конструкции, робот не скользит даже на гладких склонах.