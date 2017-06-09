Елизавета II поручила Терезе Мэй сформировать правительство 9.06.2017, 16:54

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Фото: Jim Mattis / Wikimedia Commons

Премьер-министр Великобритании пообещала сформировать правительство, которое начнет процедуру Brexit.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала прояснить ситуацию в стране в течение 9 июня, заявила она в пятницу после встречи с королевой Елизаветой Второй, которая поручила Мэй сформировать новое правительство, пишет DW.

"Сейчас Великобритании больше, чем что-либо другое, нужна определенность", - заявила Мэй после встречи с королевой. Глава британского правительства выразила готовность работать "с друзьями и союзниками", в частности, с Демократической юнионистской партией Северной Ирландии.

Несмотря на потерю Консервативной партией абсолютного парламентского большинства на досрочных выборах Тереза Мэй намерена сформировать новое правительство. Именно оно начнет процедуру выхода Великобритании из Евросоюза, заявила британский премьер-министр. "Я только что встретилась с ее величеством королевой, и теперь я хочу сформировать правительство, которое поведет страну вперед в эти критические для нее времена", - сказала Мэй.

Исход выборов: потеря консерваторами абсолютного большинства

Консервативная партия Великобритании во главе с премьер-министром страны Терезой Мэй утратила абсолютное парламентское большинство в парламенте после прошедших в стране досрочных парламентских выборов. Согласно результатам подсчета голосов почти во всех 650 избирательных округах, консерваторы не смогли получать 326 мест, необходимые для формирования правительства без заключения коалиции. По прогнозам, максимальное количество, на которое они могут рассчитывать, не превысит 318 мест.

Лейбористской партии, возглавляемой Джереми Корбином, также не удалось заручиться абсолютным парламентским большинством, в связи с чем в стране сложилась ситуация "подвешенного парламента". Лидер лейбористов уже призвал Терезу Мэй уйти в отставку и дать возможность сформировать новое правительство, однако премьер заявила, что она не собирается покидать свой пост.

Исход выборов позволяет Терезе Мэй сформировать новое правительство двумя способами: сформировав коалицию с другими партиями или же создав правительство меньшинства. Три крупные партии в новом парламенте изначально заявили о нежелании заключать союз с консерваторами. Лейбористы отвергают возможность коалиции с партией Мэй по идеологическим причинам, Шотландская национальная партия, которая может рассчитывать на 35 мест, резко выступает против Brexit, "Либеральные демократы" также не рассматривают возможность создания правительства с Консервативной партией.