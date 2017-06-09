15 шедевральных скульптур, на которые невозможно насмотреться 5 9.06.2017, 17:26

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Современная скульптура далека от классических канонов, она куда разнообразнее, смелее и часто содержательнее.

Чтобы доказать это, AdMe.ru подготовил подборку сильных работ нашего времени, которые хочется разглядывать бесконечно.

«Экстази», США

Публикация от Mythic Ink (@mythicinkart) Мар 8 2016 в 7:47 PST

Эту массивную железную скульптуру создала Карен Кусолито (Karen Cusolito), которая считает, что, изображая человеческий силуэт, можно максимально точно и честно выражать эмоции, намерения и проблемы современности.

«Остатки памяти»

Публикация от Adam Martinakis (@adammartinakis) Май 26 2016 в 10:31 PDT

Цифровое искусство Адама Мартинакиса (Adam Martinakis) поражает не только техническим совершенством, но и глубокими идеями. Хотя работы автора нельзя увидеть на улицах, они доказывают: искусство может принять любую форму.

«Не хватает мозгов, чтобы выжить», Франция

Публикация от @elcurador Ноя 23 2016 в 8:42 PST

Своей известной скульптурой Томас Лерой (Thomas Lerooy) отлично демонстрирует, что такое горе от ума.

«Женщина на берегу», Швейцария

Публикация от Mercy (@mercy_rich) Мар 18 2017 в 11:52 PDT

«Мои скульптуры, по сути, являются импрессионистским изображением фигуры», — говорит Филип Джексон (Philip Jackson). Его бронзовые работы и правда отлично владеют «языком тела» и отличаются невероятной грациозностью.

«Цифровой кит», Канада

Публикация от SCULPTURE (@sculptureartpage) Июн 5 2016 в 5:08 PDT

Дуглас Коупленд (Douglas Coupland) представляет направление поп-арта в современной скульптуре и доказывает: простые и яркие образы всегда обращают на себя внимание.

«Безвыходное положение», Южная Корея

Публикация от 박기평 (@park_ki_pyung) Янв 19 2017 в 10:35 PST

Не так давно талант 26-летнего Пак Ки Пхьона (Park Ki Pyung) изумил весь мир. Скульптор рассказывает, что его работы — символ борьбы человека со своими чувствами.

«Другое место», Англия

Публикация от Sculpture Magazine (@sculpturmag) Ноя 26 2016 в 5:33 PST

Символическая инсталляция Энтони Гормли (Antony Gormley) установлена на пляжах Кросби к северу от Ливерпуля. Она поражает: 100 скульптур в человеческий рост направлены лицом к морю и выглядывают свое «другое место».

«Поддержка», Италия

Публикация от Lorenzo Quinn (@lorenzoquinnartist) Май 12 2017 в 7:07 PDT

Своей скульптурой Лоренцо Куинн (Lorenzo Quinn) пытается привлечь внимание к проблеме изменения климата.

«Сова Улу», Кару

Публикация от Matthew Green / MandalaReopens (@mandalareopens) Май 8 2017 в 8:56 PDT

Одна из самых впечатляющих скульптур африканского Burning Man этого года.

«Земной ангел»

Публикация от Chad Knight (@chadknight) Май 23 2017 в 10:47 PDT

Чад Найт (Chad Knight) помещает свои 3D-скульптуры в невероятно реалистичные пейзажи, тем самым стирая тонкую грань между тем, что можно увидеть на экране компьютера и в жизни.

«Келпи», Шотландия

Публикация от Sculpture Lover (@sculpturegram) Фев 21 2017 в 1:04 PST

Келпи — это шотландские мифологические создания, которые могут похвастаться силой и выносливостью 10 лошадей. Именно они стали героями масштабной скульптуры Энди Скотта (Andy Scott).

«Пробуждение», Италия

Публикация от Francesco Mecucci (@francescomec) Май 28 2017 в 2:40 PDT

Скульптура была создана в 1980 году Джоном Сьюардом Джонсоном II (John Seward Johnson II).

«Корни огня»

Публикация от Adam Martinakis (@adammartinakis) Окт 6 2016 в 6:44 PDT

Впечатляющая работа Адама Мартинакиса (Adam Martinakis) 2013 года о внутренней сути человека.

«Коралл», Австралия

Публикация от statue_sculpture 🗿🗽🗼🌍 (@sculpture_statue) Янв 13 2017 в 11:04 PST

Очень нежная и трогательная скульптура Алессандры Росси (Alessandra Rossi), которая сливается с пейзажем, была создана благодаря гармоничному подбору 3 основных оттенков, которые символизируют землю, море и небо.

«Пьедестал»

Эту невероятную цифровую скульптуру Александра Ривз (Alexandra Reeves) создала, когда ей было всего 19 лет. Как создавался 3D-шедевр, можно увидеть на видео.