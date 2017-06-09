Андрей Шарендо: Получил повестку через день после суда 3 9.06.2017, 17:18

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Андрей Шарендо

Активист «Европейской Беларуси» оштрафован за первомайскую акцию на $575.

Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Шарендо из Бреста в очередной раз наказан за участие в акциях, передает «Радые Рацыя» На этот раз суд Первомайского района Минска за участие в первомайской акции оштрафовал Шарендо заочно на 1150 рублей. Свидетели - милиционеры Будько и Протасевич засвидетельствовали, что Шерендо выкрикивал лозунги «Жыве Беларусь!» И «Баста!»

- Суд был 25-го мая. А повестку получил только 26-го, даже утром 27-го. Они специально так сделали, чтобы я не смог явиться в суд, так как заочно осудить проще. Выступали милиционеры. Хотя я сомневаюсь, что то заседание вообще было.

По словам Андрея Шаренды, постановление судьи Анастасии Попко засвидетельствовало наличие в стране плохого уровня жизни и наличие политзаключенных. Поскольку сказано, что Шерендо принял участие в митинге с целью публичного обсуждения улучшения жизни рабочих и освобождения политзаключенных.