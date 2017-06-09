Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон 3 9.06.2017, 17:30

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Витаутас Бруверис

Фото: DELFI

Россия берет под полный контроль Беларусь, что не может не вызывать опасений.

Об этом в интервью Charter97.org заявил известный литовский политический аналитик Витаутас Бруверис.

По его словам, если грядущие учения «Запад-2017» на Западе рассматриваются более или менее серьезно, то этого нельзя сказать о вопросе строительства АЭС в Беларуси.

Бруверис уверен, что ни флирт, ни диалог с Беларусью или Россией не приведут ни к какому результату, поскольку только реальное жесткое давление может принести плоды в отношении режимов Москвы и Минска.

Кроме того, в разговоре с Сharter97.org об Украине, Беларуси и общей ситуации в регионе он отметил, что США стремительно теряют геополитическую солидность, однако история учит, что без активной роли американцев вперед ничего не движется.

- Мы видим, что в настоящий момент внимание международного сообщества больше обращено на Сирию, теракты в Европе. Это, безусловно, естественно, однако довольно давно мы не слышим, чтобы громко обсуждалась ситуация на украинском фронте. А если речь и идет об Украине — то это безвизовый режим и тому подобные вопросы. По вашему мнению, украинскому вопросу уделяется достаточно внимания?

- Совершенно очевидно, что Украина - далеко не в эпицентре, а, точнее, далеко от эпицентра мирового внимания, особенно западного сообщества. И это в некотором смысле естественно. С другой стороны, хотелось бы, чтобы и западные СМИ, и политическая элита уделяли больше внимания ситуации в Украине, потому что она в принципе не поменялась. Как и год, и полгода назад она остается стабильно критической. Я бы сказал, фундаментально критической. Как в военном плане, так и политическом, если мы говорим о ситуации в Киеве, о верхах власти. Но страна держится, не разваливается, как Россия ни старается.

Ситуация многогранная, вы упоминали о позитивных подвижках — безвизовом режиме, также стоит вспомнить и соглашение об ассоциации, которое было ратифицировано в Нидерландах. Это очень серьезный шаг вперед. При этом и в самой стране идут реформы, политическая власть старается делать конкретные шаги в сторону европеизации страны. Но, конечно, этого недостаточно.

Самое главное в Украине сейчас — это отсутствие формирования настоящей политической жизни, настоящих политических партий, которые бы обеспечивали нормальную ферментацию и кровотечение в политическом теле. И это кровотечение в некотором смысле само собой начало бы вытеснять коррупционную язву, которая является причиной политического застоя. Так что политические реформы и обновление политической жизни, я не говорю уже о других реформах, должны происходить. И для этого требуется большее внимание Запада. Запад должен заманивать Украину в свою сторону и одновременно подстегивать ее. Если этого не будет, то выиграет только Россия.

- Как рассматривать заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Европа должна брать инициативу в свои руки, меньше полагаясь на США? Каким образом это может сказаться на безопасности нашего региона?

- Я надеюсь, что она имела в виду, что сама Европа будет больше внимания уделять всем аспектам своей безопасности, в том числе и ситуации в Украине. Если Европа это будет делать и прилагать больше усилий — это хорошо. Но история нас учит, в частности история Украины последних лет, что без активной роли США ничего вперед не продвигается. США всегда были главным игроком. Если Европа (говоря гипотетически) не займет место США, что следует из обещаний Меркель, это будет плохо и для Европы, и для Украины.

Но в некотором смысле немецкий канцлер говорит осмысленные вещи, мы видим, что Америка стремительно теряет геополитическую солидарность и надежность. Политическая суматоха и буффонада, в некотором смысле даже гражданский конфликт в самих США, не могут не сказываться на поведении страны и ее весе во всем мире. А этот вес уменьшается. И доверие со стороны всех международных игроков по отношению к США, на фоне происходящего в этой стране, тоже падает.

- Мы говорили об Украине, следующей страной между нею и Литвой является Беларусь. Осенью здесь пройдут крупные учения, строится АЭС. Удается ли Литве убедить своих коллег по ЕС и НАТО в важности этих вопросов?

- Я думаю, что не удается. Учения, как мы видим, на Западе расцениваются серьезнее. Но если вести речь об энергетическом аспекте, атомной станции, то Беларусь засасывается Россией. Россия берет Беларусь полностью под свою опеку. Поэтому Европа или не видит в этом большой опасности, или думает, что это геополитическая неизбежность. Или же полагает, что здесь она ничего не в силах поделать. Возможно так и есть.

Но, если мы говорим о западной политике в этом регионе в принципе, на фоне всех геополитических разломов и тектонических геополитических сдвигов, то, по крайней мере, в идеале мы должны говорить об очень общей серьезной, комплексной политике Запада в целом. Как минимум, главных западных столиц, элит. Осмысленной, дальновидной политики нет. Возможно, ее объективно и не может быть, и Запад, (особенно Западная Европа), возможно, слишком раздроблен, погружен в свои внутренние политические кризисы, поглощен главным кризисом, который напрямую затрагивает Запад (кризис на Ближнем Востоке) — миграция, терроризм и т. д.

- Буквально на днях посла Литвы пригласили в МИД Беларуси в связи с высказываниями президента, которая, в принципе, говорит очевидные вещи. По вашему мнению, насколько Беларусь представляет собой опасность для Литвы?

- Самую главную опасность как Беларуси, так и России, я вижу в стратегической перспективе. Это диктатуры, авторитарные режимы. Очевидно слабеющие авторитарные режимы. И когда режимы такого рода входят в фазу турбулентности — это опасно. И Беларусь, которая совсем недавно казалась нам вечной и стабильной, и Россию очевидно в долгосрочной перспективе ожидают еще большие проблемы. И такие режимы всегда опасны.

Авторитаризм вообще вещь опасная, потому что может быть непрогнозируемой. Если майданы, революции маловероятны, то этого нельзя сказать о «бульдогах», которые могут сцепиться наверху под ковром — это, по моему, очевидно и чревато непрогнозируемыми последствиями. В этом я вижу главную опасность в долгосрочной перспективе. Но в данном случае понятие «долгосрочной перспективы» - это больше метафора, поскольку она может составить и 10 лет, и 2 года.

Вы упомянули учения «Запад» и военную угрозу, о которой говорят в Литве. Я думаю, в нынешней ситуации ни режим Кремля (ни тем более режим Лукашенко) не заинтересован всерьез и не рассматривает вариант прямого конфликта с Западом.

- Европа использовала в отношении Беларуси разные методы. И изоляцию (которая никогда не была полной), и диалог. Что из этого, по вашему мнению, является все же более продуктивным?

- Продуктивность и перспективность в данном случае тоже вещь довольно относительная. Здесь нет продуктивного и перспективного пути в смысле подвижек. Единственное изменение, к чему должен стремиться Запад в Беларуси — это демонтаж режима. Это очевидно. Или, по крайней мере, появление таких серьезных проблем, в следствие которых прошел бы фундаментальный разлом режима. А это возможно только тогда, когда есть реальная изоляция и реальное, комплексное, осмысленное давление на режим.

Система пряника и кнута, но больше кнута. Это единственная реальная политика, посредством которой от Лукашенко можно чего-то добиваться. Никаким задабриванием, диалогами, заманиванием в Европу, попытками хитроумного флирта оттянуть его от России в Европу ничего достигнуть не получится, это бесперспективно и работать не будет. Это будет тот же самый лохотрон, в котором главный игрок — Лукашенко, а не Европа или Запад.

Будут работать только реальное и жесткое давление и изоляция, как в отношении Беларуси, так и в отношении России. Только такой может быть политика в отношении агрессивных, законсервированных диктатур.