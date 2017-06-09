закрыть
9 июня 2017, пятница, 19:19
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Как задолженности госсектора отразятся на кошельках белорусов

1
  • 9.06.2017, 17:36
  • 2,251

Власти пытаются загладить «гарантиями» истинное положение вещей.

Кредитные риски банков и риски сектора государственных финансов взаимодополняют и усиливают друг друга, поскольку около 18% кредитного портфеля банков находится под гарантиями правительства и местных органов власти, а значительная часть кредитополучателей — госпредприятия. Реальные объемы проблемной задолженности Нацбанк анализирует в ежегодном аналитическом обозрении «Финансовая стабильность в Республике Беларусь в 2016 году», пишет thinktanks.by.

Регулятор констатирует, что наиболее существенным риском по размеру потенциальных убытков для банков оставался кредитный риск. Доля проблемных активов на 1 января 2017 г. составила 12,8%, увеличившись за год на 6 процентных пунктов.

Потенциал фискального риска по обязательствам перед белорусскими банками Нацбанк оценивает в 8-10% ВВП. «Рост доли проблемных активов в значительной степени стал результатом ухудшения финансовых показателей деятельности предприятий реального сектора экономики, в первую очередь государственных, на фоне низкой экономической активности. Другим фактором роста потенциала кредитного риска является значительная доля в кредитной задолженности предприятий обязательств перед банками в иностранной валюте при отсутствии соответствующих поступлений в иностранной валюте», — констатирует регулятор.

Финансовое состояние предприятий в прошлом году по сравнению с 2015 годом существенно не изменилось. Нацбанк обращает внимание на ухудшение расчетной дисциплины при сохранении высокой закредитованности. Из положительных изменений — снижение доли нерентабельных и низкорентабельных организаций, уменьшение чистого убытка убыточных предприятий и доли убыточных предприятий.

«В течение 2016 года был принят ряд решений, направленных на повышение финансовой устойчивости крупнейших кредитополучателей. Однако несмотря на это, проблемные аспекты в деятельности некоторых предприятий приобретают устойчивый характер, что является проявлением одной из основных проблем белорусской экономики — низкой инвестиционной отдачи финансовых ресурсов и неэффективности их распределения среди отраслей реального сектора», — говорится в отчете.

Риск для финансовой стабильности страны несет сформировавшийся по секторам экономики значительный объем валового внешнего долга, в том числе из-за высокой стоимости его обслуживания. Размер общих выплат по этому долгу в 2016 году составил 6,3 млрд долларов, что эквивалентно 13,2% ВВП, или 21,2% экспорта товаров и услуг.

Уровень системного банковского риска за 2016 год снизился, но достигнутое равновесие является неустойчивым — потенциал финансовых рисков остается на высоком уровне, констатирует Нацбанк.

На фоне снижения объема кредитования структура активов банков в 2016 году ухудшилась. Удельный вес наименее рисковых активов, отнесенных к I классификационной группе, уменьшился на 7,3 процентного пункта — до 71,5%.

К началу 2017 года объем проблемных активов банковского сектора достиг 5,1 млрд рублей, увеличившись за 2016 год почти в 2 раза (на 85,7%), или на 2,4 млрд рублей. Наибольший рост произошел по активам, отнесенным к V классификационной группе — в 3,3 раза, активы IV группы риска увеличились в 1,6 раза, а активы по III группе риска увеличились в 1,8 раза.

Доля проблемных активов в общей сумме активов банковского сектора, подверженных кредитному риску, увеличилась с 6,8% процента на 1 января 2016 г. до 12,8% на начало 2017 г. Причем Нацбанк обращает внимание на то, что кредитная задолженность ряда крупнейших госпредприятий классифицирована по I и II группам риска только из-за госгарантий. «Показатели их финансовой устойчивости свидетельствуют в пользу отнесения задолженности к III, IV либо V группе риска. В случае отсутствия государственных гарантий доля проблемных активов банковского сектора в активах, подверженных кредитному риску, могла бы быть выше», — признают в Нацбанке.

Объем пролонгированной задолженности за 2016 год увеличился на 88,1%, списанной за баланс безнадежной задолженности — на 60%, при этом объем кредитного портфеля банковского сектора сократился на 4,9%.

Наиболее рисковым регулятор называет кредитование субъектов сельского, лесного и рыбного хозяйства, строительной отрасли, а также операций с недвижимостью: на 1 января 2017 г. доля проблемных активов в активах банков, подверженных кредитному риску, составила соответственно 34,7; 24,7 и 25,2% (в промышленности доля проблемных активов сложилась в размере 17,1%).

Часть активов, подверженных кредитному риску, предоставлена банками в рамках госпрограмм и мероприятий. Удельный вес задолженности юридических лиц, обеспеченной гарантиями правительства и местных властей, на 1 января 2017 г. составил 14,6%. Доля проблемных активов этой категории за 2016 год увеличилась почти в 2 раза (12,1% по итогам года).


Мнение

Не верь глазам своим
Не верь глазам своим Леонид Злотников
Есть такая профессия
Есть такая профессия Ирина Халип
Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников


Интервью

Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?