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Ставки по валютным вкладам снизятся еще на 0,5%

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  • 9.06.2017, 18:16

С 1 июля Нацбанк увеличивает отчисления по депозитам в долларах-евро для банков.

По закону банки обязаны делать с каждого принятого вклада отчисления в фонды обязательных резервов. Сейчас эти отчисления для рублевых вкладов равны 4% от суммы, для валютных заметно больше - 11%. Однако с 1 июля Нацбанк решил увеличить отчисления для вкладов в долларах-евро до 15%, пишет kp.by.

- Изменение норматива резервирования будет способствовать повышению привлекательности сбережений в белорусских рублях по сравнению с валютными сбережениями, - комментирует свое решение Нацбанк.

- Из-за увеличения отчислений валютные депозиты станут обходиться банкам дороже, - объясняет топ-менеджер одного из белорусских банков. - Кроме того, с 1 июля также вступает в силу ряд решений Нацбанка, в результате которых в кредитных портфелях банков будет уменьшаться доля валютных кредитов, выдаваемых предприятиям. Соответственно, уменьшится и потребность в валютных депозитах. Совокупность этих факторов приведет к снижению ставок по вкладам в валюте. Скорее всего, банки начнут снижать ставки по новым депозитам уже сейчас, не дожидаясь 1 июля.

- Можно ли предположить, насколько снизятся ставки?

- Чтобы компенсировать потери, банкам нужно уменьшить ставки по депозитным портфелям в валюте примерно на 0,4 - 0,5% годовых. Но поскольку уменьшение ставок по ранее размещенным депозитам имеет определенные ограничения, по новым депозитам в валюте можно ожидать существенно большего снижения процентов.

Сейчас максимум, который можно заработать на валютных депозитах - 2,5% годовых. Соответственно, вскоре эта планка может снизиться до 2%. Кстати, в январе этого года Нацбанк уже увеличивал отчисления в фонды обязательных резервов для депозитов в валюте, и тогда ставки тоже снизились в среднем на 0,5%. К слову, белорусы теперь действительно все чаще отдают предпочтение депозитам в рублях. Нацбанк приводит статистику: если в мае прошлого года доля валютных вкладов в общем объеме составляла 75%, то в мае этого года - уже 69,3%.

А еще ставки уменьшаются не только по валютным вкладам, но и по рублевым, причем еще быстрее. В апреле средние ставки по рублевым депозитам для физлиц составили 14,2%, в то время как год назад они держались на уровне 25,7%. Кроме того, 14 июня ставка рефинансирования, от которой зависят ставки по рублевым депозитам и кредитам, снизится уже в пятый раз за год и составит в итоге 13%. А значит, рублевые вклады вскоре тоже станут менее выгодными.

А в это время

Страхование жизни больше нельзя будет оформить в валюте

Нацбанк решил прекратить выдачу и продление лицензий на расчете в валюте страховым компаниям (уже выданные лицензии будут считаться действительными до окончания срока их действия). Это означает, что оформить страхование жизни или пенсионную страховку в валюте будет нельзя. Дедолларизацией экономики Нацбанк активно начал заниматься в начале 2015 года. С тех пор мы стали оплачивать исключительно в рублях туристические путевки, бензин, таможенные пошлины, а также расплачиваться вдоль магистральных трасс. А буквально на прошлой неделе главный банк страны запретил оплачивать долларами-евро авиабилеты и оказание медицинских услуг за границей.


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