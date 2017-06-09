Суверенитет Беларуси на практике 3 Максим Чыгунка, «Белсат»

9.06.2017, 18:31

Белорусские силовики стоят по стойке смирно перед коллегами из России.

Лукашенко постоянно подчеркивает, что Беларусь суверенное государство и, что мы своего не отдадим. Однако, когда доходит до конкретных действий, то оказывается, что даже белорусское ГАИ исполняет приказы ФСБ.

Последний громкий случай в Беларуси связан с задержанием водителя убитого недавно в Киеве бывшего российского депутата Дениса Вороненкова. Мужчина пытался присоединиться к своему начальнику, который сбежал в Украину. Успел, однако, проехать лишь несколько километров по территории «суверенной» Беларуси. Его быстро задержал дорожный патруль и продержал до тех пор, пока не приехали сотрудники ФСБ и силой вывезли его обратно в Россию. Не думаю, что решение о задержании столь незначительного человека было принято на высшем уровне. Наверняка глава брянского ФСБ позвонил начальнику ГАИ в Гомеле и попросил задержать «фигуранта». А тот сделал одолжение. В общем, граница вроде и есть, но ее как бы нет.

Теперь же Беларусь выдает в руки чеченских силовиков чемпиона мира по ММА Мурада Амриева. Лучшее, что может с ним произойти — это долгие пытки, а, возможно, придется попрощаться и с жизнью. Что делает Беларусь — сразу выдает его на верную смерть, не вникая в подробности. Известные своим почитанием закона сотрудники чеченского МВД на основании одной печати в паспорте обвиняют его в подделке документов, объявляют в розыск — а белорусские милиционеры смирно исполняют приказ. Похоже, что эти якобы всемогущие и «суверенные» политические власти Беларуси никоим образом не вмешиваются в процесс странного сотрудничества силовых структур обоих государств.

Впрочем, похожая ситуация еще недавно наблюдалась в Украине. Совсем недавно в Киеве произошло покушение на Адама Осмаева, бывшего главу батальона им. Джохара Дудаева. В 2012 году его обвинили в планировании покушения на Путина, а спецназом СБУ задержал его в показательной акции в Одессе. По счастливому совпадению материал на эту тему смонтированный из записей украинских спецслужб показали перед приближающимися президентскими выборами в России, в которых переизбирался сам Путин. И тогда российские комментаторы пришли к выводу, что Виктор Янукович с помощью своих силовиков сделал Путину подарок, показывая всем вокруг, что ему угрожает чеченский терроризм. О том, как выглядели российско-украинские контакты до начала конфликта в Украине, показывает российская комедия “Бабло”. Генерал московской милиции чувствует себя в украинском Харькове как у себя дома, развлекаясь с украинским генералом и ведя с ним “бизнес”.

Так на практике выглядел «суверенитет» Украины. Пока не пришел 2014 год и оказалось, что многие милиционеры Донбасса перешли на сторону врага.

Значимая сцена на посту в Горловке, когда перед стоящими в ряд украинскими милиционерами выходит мужчина с лицом рецидивиста и принимает «командование» постом. Сначала по несмелому желанию милиционеров представляется как подполковник российской армии — а офицеры спустя мгновение приветствуют его громким «Здравия желаю, товарищ полковник».

Война в Украине быстро показала, кто свой, а кто чужой. Было бы интересно узнать, насколько российские силовики могут вмешиваться в дела Беларуси. Прямых доказательств нет, но когда мы видим, как легко ГАИ останавливает человека, которого даже не ищут в России. Как белорусские милиционеры в Орше обвешивают свои автомобили российской символикой. Как охотно выполняют приказы МВД Чечни. Можно сделать вывод, что продолжается слияние российских и белорусских спецслужб, которое помним со времен СССР, и которое в случае Украины не привело ни к чему хорошему.

Максим Чыгунка, «Белсат»