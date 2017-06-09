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Консульства Литвы и Латвии обменялись правами на выдачу виз

  • 9.06.2017, 18:39
Фото: nr2.lt

Литовское консульство в Гродно и латвийское в Витебске начали выдачу виз двух стран.

С 1 июня литовское консульство в Гродно и латвийское в Витебске изменили правила выдачи виз. В соответствии с соглашением, подписанным Литвой и Латвией они начали выдачу виз двух стран, сообщает belmarket.by.

Литовское консульство в Гродно теперь выдает также и латвийские визы, а латвийское в Витебске – литовские. Новые правила действуют для жителей Гродненского и Витебского консульских округов.

Посольства Литвы и Латвии в Минске по-прежнему выдают визы только своих стран.

Беларусь ведет переговоры по упрощению визового режима со странами ЕС. Если документы, которые почти готовы, будут подписаны сторонами, то стоимость шенгенских виз для нашей страны может снизиться, а процесс их получения – упроститься.


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