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Velcom угрожает отключить связь активисту из Бобруйска

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  • 9.06.2017, 18:48

Мобильный оператор хочет заблокировать номер преподавателя, несмотря на отсутствие задолженности.

Оштрафованного за участие в бобруйском митинге «нетунеядцев» Юрия Гриневецкого Velcom предупредил, что может заблокировать.

Юрия Гриневецкого задержали 13 марта, на следующий день после митинга. Через два дня его судили за участие в несанкционированном массовом мероприятии, доказательством послужил отрывок из прямой трансляции «Радыё Свабода», где он говорит: «Давайте жить по Конституции! Нам не надо декреты, нам нужна Конституция».

Гриневецкого осудили на 30 базовых - 690 рублей. Могилевский областной суд 23 мая жалобу не удовлетворил, оставил приговор в силе. Теперь у Гриневецкого есть 30 дней, чтобы выплатить штраф.

«Вчера вдруг звонят мне из офиса Velcom, - рассказывает Юрий Гриневецкий, - и говорят, что если судебные исполнители не напишут им меня не отключать, то через три дня мой номер заблокируют. Я спрашиваю - за что, кто это придумал? Задолженности за мобильную связь у меня нет. Попросил прислать SMS с сущностью дела. Прислали, дали там номер судебного исполнителя - почему-то телефон гомельский. Я звонил туда пару раз, никто не ответил. Написал в Velcom через электронную почту - на каком основании они собираются меня отключать, пусть пришлют то постановление. В ответ на белорусском пришло: «Ваш номер активен».

Господин Гриневецкий связался с бобруйскими судебными исполнителями. Оказалось что они присылали ему почтой повестку явиться в прошлую пятницу, но его несколько дней не было в городе и об этом он ничего не знал.

«На вопросы, что за непонятные угрозы отключением мобильной связи, судебный исполнитель мне начал говорить: «Ну вы же виноваты, надо платить». Пришлось напомнить ему, что закон дает на оплату 30 дней, до 22 июня. А если давление через мобильную связь продолжится, если отключат - обращусь в прокуратуру».

Юрий Гриневецкий - преподаватель Бобруйского лесотехнического техникума, активист Белорусского социал-демократической партии «Громада», один воспитывает 14-летнюю дочь.


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