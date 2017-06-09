Норвежский террорист Андерс Брейвик сменил имя 9.06.2017, 19:08

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Адвокат осужденного отказался говорить о причинах такого шага.

Норвежец Андерс Брейвик, осужденный в 2011 году на 21 год за двойной теракт, жертвами которого стали 77 человек, официально сменил имя, сообщает РБК со ссылкой на норвежское издание The Verdens Gang.

Со ссылкой на данные государственного реестра населения издание пишет, что Брейвик теперь значится в нем под именем Фьотольф Хансен. Адвокат осужденного Остейн Сторрвик подтвердил газете, что его подзащитный изменил имя. О причинах такого решения защитник говорить отказался.

В минувший четверг, 8 июня, Верховный суд в Осло отказал Брейвику в жалобе на нарушение прав человека. Осужденный жаловался на условия содержания в тюрьме. Суд постановил, что в запросе Брейвика нет никаких свидетельств тому, что его права каким-либо образом сейчас нарушаются. Его одиночное содержание в трехкомнатной тюремной камере не нарушает права человека, решил суд.

Защита Брейвика заявила, что намерена обжаловать данное решение в Европейском суде по правам человека в Страсбурге.

Двойной теракт, за который Брейвик отбывает свое наказание, произошел 22 июля 2011 года. В тот день он заложил бомбу в автомобиль в правительственном квартале Осло, а также расстрелял участников молодежного летнего лагеря на острове Утейя. Жертвами его нападения на острове стали 69 человек (в основном подростки), а от взрыва заминированного автомобиля в Осло погибли еще восемь человек.