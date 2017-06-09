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В Национальном аэропорту перестают принимать иностранную наличку

  • 9.06.2017, 19:13

Расчеты теперь будут производиться за наличные белорусские рубли либо в безналичной форме банковскими карточками.

Национальный аэропорт Минск прекращает оказание услуг за иностранную наличную валюту, говорится на его официальном сайте. Все объясняется непродлением Нацбанком разрешения на прием зарубежной налички. Перемены начинаются с 00:00 10 июня.

Расчеты теперь будут производиться за наличные белорусские рубли либо в безналичной форме банковскими карточками.

Речь ведется, в частности, о трансферах, услугах бизнес- и VIP-зала.

В компании DipMarket рассказали, что нововведения не касаются магазинов Duty Free, уточняет «Онлайнер».

Ранее стало известно, что Нацбанк Беларуси прекратил выдачу новых и продление действующих разрешений на использование иностранной валюты в расчетах с физическими лицами при оказании им услуг по перевозке авиационным транспортом и медицинских услуг. При этом юрлица, которые предоставляют указанные услуги, по-прежнему будут вправе получать иностранную валюту от физических лиц — нерезидентов в безналичном порядке из-за пределов Беларуси.


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