В Национальном аэропорту перестают принимать иностранную наличку
- 9.06.2017, 19:13
Расчеты теперь будут производиться за наличные белорусские рубли либо в безналичной форме банковскими карточками.
Национальный аэропорт Минск прекращает оказание услуг за иностранную наличную валюту, говорится на его официальном сайте. Все объясняется непродлением Нацбанком разрешения на прием зарубежной налички. Перемены начинаются с 00:00 10 июня.
Расчеты теперь будут производиться за наличные белорусские рубли либо в безналичной форме банковскими карточками.
Речь ведется, в частности, о трансферах, услугах бизнес- и VIP-зала.
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Ранее стало известно, что Нацбанк Беларуси прекратил выдачу новых и продление действующих разрешений на использование иностранной валюты в расчетах с физическими лицами при оказании им услуг по перевозке авиационным транспортом и медицинских услуг. При этом юрлица, которые предоставляют указанные услуги, по-прежнему будут вправе получать иностранную валюту от физических лиц — нерезидентов в безналичном порядке из-за пределов Беларуси.