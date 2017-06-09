Завтра в Минске будет очередной день трезвости 2 9.06.2017, 19:20

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Алкоголь не будет продаваться из-за школьных выпускных.

10 июня столичные одиннадцатиклассники отметят окончание средних учебных заведений. По традиции этот день станет днем трезвости для всех жителей Минска, пишет belmarket.by.

Алкоголь и пиво в столице не будут продавать с 8 утра 10 июня по 8 утра 11 июня. Это предусмотрено решением Мингорисполкома, которое было опубликовано примерно месяц назад.

Предыдущий день без алкоголя пришелся на 30 мая, когда в школах проводился полседний звонок.

Запрет на продажу распространяется на магазины. В кафе, барах и ресторанах можно будет купить пиво и алкоголь, но не на вынос.

Надо заметить, что ограничения на продажу алкоголя регулярно вводятся во время проведения школьных линеек и выпускных, хотя подросткам, как несовершеннолетним продажа алкоголя запрещена.