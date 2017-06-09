«Скоро калийщики начнут просить поддержку из бюджета, как нефтепереработка» 2 9.06.2017, 19:35

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Фото: esoligorsk.by

Почему государство помогает «Беларуськалию»?

В Беларуси резко снизили ставку вывозной таможенной пошлины на калийные удобрения – с 55 евро до 20 евро за 1 тонну. В экспресс-комментарии «Салідарнасці» экономист Лев Марголин объяснил, почему белорусские власти пошли на такой шаг.

– Если пошлина слишком большая, то предприятие может торговать себе в убыток. Цены на калийные удобрения снижаются, поэтому это вынужденный шаг государства – чтобы обеспечить рентабельную работу «Беларуськалия», – сказал собеседник.

Какую сумму может недополучить бюджет в связи со снижением вывозной пошлины? В прошлом году Беларусь экспортировала почти 6 миллионов тонн калийных удобрений. Если умножить эту цифру на 35 евро, на которые снизили пошлину с одной тонны, то получаем 210 млн евро. Но в этом году объем экспорта может быть как больше, так и меньше.

Совмину поручено учесть положения указа о снижении пошлины на калийные удобрения при уточнении отдельных показателей республиканского бюджета на 2017 год. Значит ли это, что некоторые расходы будут урезаны?

– Снижение пошлины непосредственно не связано с размером бюджета, поскольку у него есть много источников пополнения. Вопрос об уточнении отдельных показателей бюджета, скорее всего, будет рассматриваться ближе к концу года. В течение 2017-го в различных отраслях могут возникнуть как и минусы в пополнении, так и плюсы, поэтому вопрос будет рассматриваться в целом, – отметил Лев Марголин.

Экономист не считает, что, снижая вывозную пошлину, белорусская сторона занимается демпингом на рынке калийных удобрений:

– Калий – это выскоконкурентный товар, любые попытки демпинга наталкиваются на противодействие со стороны конкурентов. Тем более речь идет именно о пошлине, а не о контрактной цене.

Добавим, в 2016-м Беларусь экспортировала калийных удобрений на 2,2 млрд долларов, что оказалось на 23% меньше, чем за предыдущий год.

«Папитсот для народца снова откладывается»

А вот как на новость отреагировали интернет-пользователи.

«Скоро поддержку из бюджета калийщики просить начнут, как нефтепереработка».

«Да уж, печалька. Папитсот для народца снова откладывается».

«Спасают Белкалий, как недавно прибыльные БМЗ, нефтянку».

«В бизнесе надо быть гибче, еще гибче. Подвинулись бы раньше на 10% и, глядишь, не пришлось бы с места в карьер».

«Указ вступает в силу задним числом. Фирменная фишка белорусских чиновников. Такого, наверное, нет больше нигде в мире»

«Что там осталось угробить еще? Наверное, уже ничего не осталось, скучно совсем станет чиновникам».