Нацбанк выпустил памятные монеты «Шлях Скарыны. Прага» 3 9.06.2017, 19:42

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Фото: bymedia

Монеты отчеканены на Литовском монетном дворе.

Нацбанк сегодня выпустил в обращение памятные монеты «Шлях Скарыны. Прага» серии «Шлях Скарыны». Монеты имеют форму круга, с лицевой и оборотной сторон – выступающий кант по окружности. Боковая поверхность монет с насечкой, пишет tut.by.

В обращение поступили две монеты: серебряная (номиналом 20 рублей, массой 33,62 г, диаметром 50,00 мм, пробой сплава 925, тиражом 2000 штук) и медно-никелевая (номиналом 1 рубль, массой 19,50 г, диаметром 37,00 мм, тиражом 3000 штук).

Монеты отчеканены на Литовском монетном дворе. Серебряные и медно-никелевые монеты изготовлены качеством «анциркулейтед» с оксидированием.

В Нацбанке напоминают, что выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Беларуси и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.