Вячеслав Сивчик добивается улучшения условий содержания на Окрестина 1 9.06.2017, 20:01

ФОТО: DW.COM

Политик перечислил 12 пунктов, которые должны вызывать обеспокоенность правозащитных организаций и общественности.

Создатель Движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик подал две жалобы: в прокуратуру и в Городской центр гигиены и эпидемиологии Минска. Жалобы касаются условий содержания административно арестованных в изоляторе на Окрестина, передает «Радыё Рацыя».

Всего политик перечислил 12 пунктов, которые должны вызывать обеспокоенность правозащитных организаций и общественности, туда вошли температура в камере, санитарные условия, освещение, график раздачи пищи. Кроме того, к Вячеславу Сивчику не пускали адвоката. Но перечисленные пункты касаются не только арестованных по политическим делам.

- Двенадцать конкретных фактов, которые являются не личным преследованием именно меня как политического деятеля, а с которыми реально сталкиваются все административно арестованные. Вообще, мое заключение было незаконное: незаконный суд, незаконным был приговор, незаконные были задержания оба раза. Но жалоба подана именно об условиях содержания, противоречащие в том числе и международным соглашениям, которые подписывались от имени Республики Беларусь.

Один из лидеров движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик в мае отбыл 15 суток ареста в изоляторе на Окрестина за участие в акции, которая прошла 1 мая в Минске. Политик не собирается оставлять без внимания условия содержания в белорусских изоляторах и тюрьмах и ждет ответа на свои жалобы.