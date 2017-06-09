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Предприниматели из райцентров возмущены торговлей приезжих

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  • 9.06.2017, 20:30
ФОТО: kp.by

Предприниматели из десятка белорусских райцентров написали возмущенное письмо чиновникам.

В их городах открыли магазины выходцы из Средней Азии. Они торгуют одеждой по очень низким ценам и демпингуют местные рынки. Но больше всего предприниматели обеспокоены тем, что на одежде нет бирок с информацией о происхождении товара, составе, а также значка о том, что товар сертифицирован.

— К нам обращались Новогрудок, Узда, Петриков, Борисов, Пинск, Барановичи, Речица, Молодечно — очень многие предприниматели из районных городов, — объяснил onliner.by лидер РОО «Перспектива» Анатолий Шумченко. — Оказывается, проблема есть у всех.

Суть ее проста. Иностранцы, в основном ребята из Средней Азии, арендуют магазины (довольно большие по площади, есть и по 200—400 «квадратов») и завозят туда большими партиями одежду по дешевке. Цены реально там в два-три раза ниже. К примеру, если в госмагазине или на рынке детская шапочка будет стоить 20 рублей, то у них — шесть рублей, кофточка, которую наши ИП в Москве покупают по 13 рублей и продают по 20—25, у них стоит 15 рублей.

— Разница за счет вала может составлять 30—50% ну максимум, но никак не 100—300%, — считают предприниматели. — В этом плане чудес не бывает, особенно если ты платишь все налоги, делаешь отчисления в Фонд социальной защиты населения, имеешь сертификаты, ставишь кассовые аппараты, терминалы и так далее.

К слову, по сертификатам качества и наличию информации на бирках изделий — большие вопросы. Предприниматели показывают фотографии ценников, на которых нет указания состава, на некоторых не указана страна происхождения, где-то — УНП, практически везде отсутствует информация о составе. Даже на детском товаре.

— Информация на этикетке должна соответствовать техническому регламенту Таможенного союза, — объясняет Шумченко. — Более того, эта вся информация должна быть идентична сопроводительным документам, по которым ввезен товар. Именно для контроля все эти вещи и ввели. На майках нет ни маркировки, ничего. По каким документам она проходит? Как ее идентифицировать? Просто рубашка? Мы делаем вывод, что накладных нет, а тогда возникает вопрос по полноте уплаты налога.

— А бывает так, что этикеток две. И они противоречат друг другу, — добавляют предприниматели.

Предприниматели говорят, что спрос на товары в магазинах владельцев из Средней Азии очень высокий. Покупатели приезжают даже из других районов.

— Сейчас финансовая ситуация у людей в регионах такая, что им важна цена, а не качество, — объясняет Анатолий Шумченко. — Местные жители боготворят эти магазины. Мол, вот не то что у вас, предпринимателей, цены. А ничего, что предприниматели на пенсии отчисляют, налоги платят, которые на больницы, школы, дороги идут? Платят ли иностранцы-предприниматели? Мы не уверены.

— Знаете, что самое обидное? — говорят предприниматели. — То, что мы работаем полностью по закону с сертификатами, кассовыми аппаратами и всем остальным. А они? Где равные условия бизнеса, почему им можно, а нам нет? Когда мы просили отменить сертификацию и маркировку товара, нам отказали. Мы все сделали по закону, а теперь нас вытесняют с рынков, в том числе и госторговлю, госмагазины тоже страдают.

«Перспектива» уже написала обращение в Министерство экономики, Министерство по налогам и сборам и МАРТ, а также предложила вынести этот вопрос на рабочую группу.

— Мы в курсе ситуации, сейчас разбираемся, — отметили в Министерстве экономики. — Скорее всего, поручим местным администрациям разобраться в этом вопросе.


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