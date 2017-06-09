Сеть «Гиппо» призывает белорусов затариваться алкоголем заранее 1 9.06.2017, 21:03

Фото: gippo.by

Клиенты торговой сети «Гиппо» вчера получили довольно необычную смску: «10.06 – выпускные вечера. Пополни запасы в Гиппо заранее».

Корреспондент CityDog.by обратился в инфоцентр торговой сети – оказалось, что какой-то специальной акции в магазинах нет. «Это просто реклама, напоминание, что к нам можно прийти за покупками, – объяснила сотрудница инфоцентра. – Это не только для выпускников, это всем актуально, просто повод такой».

Напомним, 10 июня в Минске будет ограничена продажа алкоголя в магазинах. В этот день у школьников выпускные вечера. Продавать крепкие напитки не будут с 08:00 10 июня до 08:00 11 июня. Под запpет попадут водка, ликеро-водочные изделия, вино, коньяк, бренди, кальвадос, шампанское, пиво, слабоалкогольные и другие напитки с объемной долей этилового спирта 7 и более процентов.