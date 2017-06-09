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Церковь обвинила Мадуро в создании диктатуры в Венесуэле

  • 9.06.2017, 21:15
Фото: care2.com

Венесуэльские епископы призвали папу Франциска высказаться по ситуации в Венесуэле.

Венесуэльские епископы пожаловались папе римскому Франциску на драматическую ситуацию, сложившуюся в их стране, передает «Немецкая волна».

"Запланированный на июль конституционный референдум направлен на создание в Венесуэле марксистско-коммунистической военной диктатуры и лишение парламента его полномочий. Правительство президента Николаса Мадуро отвечает на протесты населения жестоким угнетением. Все больше детей страдают от недоедания, пациенты умирают от нехватки медикаментов. Мы в Венесуэле еще никогда столько не молились, сколько сейчас", - говорится в послании епископов, текст которого был в пятницу, 9 июня, обнародован Ватиканом.

В своем письме епископы сообщают, что они ожидают от папы "направляющего слова даже с риском того, что оно будет неверно истолковано". В Венесуэле разворачивается не "идеологический конфликт между правыми и левыми", а "борьба между правительством, превратившимся в диктатуру, и всем народом, который призывает к свободе и кропотливо, под угрозой для жизни самых молодых, ищет хлеба и лекарств и добивается безопасности, работы, справедливых выборов, полномасштабных свобод и автономных органов государственной власти".

В заявлении подчеркивается, что епископы категорически отвергают запланированный Мадуро референдум по реформированию конституции Венесуэлы. Намерение президента провести этот референдум священники расценивают как отказ правительства от диалога. Они предупреждают, что после референдума гонения на оппозицию в Венесуэле только усилятся.


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