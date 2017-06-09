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Дмитрий Дашкевич: Борьба продолжается!

  • 9.06.2017, 21:25
Дмитрий Дашкевич
Фото: belsat.eu

Лидеру «Молодого фронта» вернули мегафоны и национальные флаги, которые были изъяты милиционерами.

«Флаги, камуфляж, мегафоны и стримерский телефон - все забрал! Все, кроме денег, так как Саня понабирал много кредитов и их надо выплачивать. Но деньги мы еще заработаем! Главное, что борьба продолжается. Жыве!», - написал Дмитрий Дашкевич в «Фейсбуке».

Напомним, вчера стало известно, что КГБ прекратил уголовное дело в отношении Дмитрия Дашкевича, которого обвиняли в «организации массовых беспорядков».


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