В Волковыске таксист сделал из своей машины копию авто из фильма «Такси» 4 9.06.2017, 21:36

Фото: autogrodno.by

Молодой человек наделал стоп-кадров из фильма и три месяца колдовал над своим авто.

Таксист из Волковыска превратил свой автомобиль в точную копию машины из фильма «Такси». На работу у него ушло три месяца, рассказал хозяин машины Игорь autogrodno.by.

Чтобы воспроизвести все элементы в точности, мужчина сделал множество стоп-кадров из фильма. Размеры бампера, воздуховодов и заднего спойлера высчитал, взяв за основу номерной знак автомобиля.

Отличий от «киношной» машины у волковысского такси практически нет. В планах владельца необычного автомобиля – повторить обвесы BMW из игры NFS.