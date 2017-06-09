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В Волковыске таксист сделал из своей машины копию авто из фильма «Такси»

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  • 9.06.2017, 21:36
Фото: autogrodno.by

Молодой человек наделал стоп-кадров из фильма и три месяца колдовал над своим авто.

Таксист из Волковыска превратил свой автомобиль в точную копию машины из фильма «Такси». На работу у него ушло три месяца, рассказал хозяин машины Игорь autogrodno.by.

Чтобы воспроизвести все элементы в точности, мужчина сделал множество стоп-кадров из фильма. Размеры бампера, воздуховодов и заднего спойлера высчитал, взяв за основу номерной знак автомобиля.

Отличий от «киношной» машины у волковысского такси практически нет. В планах владельца необычного автомобиля – повторить обвесы BMW из игры NFS.

Фото: autogrodno.by

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