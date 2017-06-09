В Могилеве хотят выселить на улицу более 30 семей 1 9.06.2017, 21:45

Фото: vdvsp.ru

В стране не нашлось ни одного чиновника, который бы взялся помочь людям, попавшим в нешуточный переплет не по своей вине.

Казалось бы, все, круг уже замкнут, обошли всех. И в родном Могилеве, и в столичном Минске. Но они упорно ищут пути для продолжения борьбы, вновь и вновь отправляясь на очередной прием к высокому начальству. Речь вновь о том, как в Могилеве хотят выселить на улицу 30 с лишним семей, пишет belaruspartisan.org.

Эта история хорошо известна в чиновничьих кругах. Но в стране не нашлось ни одного человека, который бы взялся помочь людям, попавшим в нешуточный переплет не по своей вине.

Вера Бондаркова, активист Свободного профсоюза металлистов, одна из тех, кто вынужден искать спасение от бюрократического издевательства, чаще других отправляется на приём в самые разные инстанции. Мы с ней побеседовали о том, как принимают просителей чиновники.

В приемной администрации правителя ей довелось побывать пять раз.

— Я каждый раз рассказывала мужу, что там выглядит все замечательно, чисто, аккуратно, вежливы все, разве что чаю с печеньем не подают. Можно посидеть, почитать на стенах различные документы. Но, похоже, что до сути проблемы в приёмной не докапываются, спешат сплавить жалобу в другие инстанции. А однажды вообще случилось невообразимое. Я пришла в приемную не одна, жду, когда мои товарищи по СПМ принесут нужные документы. Ко мне подходит молодой человек из персонала, не здоровается, не представляется, но твёрдо советует, почти криком, не шастать здесь больше. Мол, чего опять притащились, что, тут квартиры раздают?! Езжайте домой, пока хуже не стало.

Узнав, что главой президентской администрации назначена Наталья Качанова, решили написать ей о своей проблеме. Но начальница новая, чиновники прежние, они и прислали нам отписку прежнего содержания, обращайтесь, мол, в местные органы.

Некоторые юристы с новой силой начали говорить о необходимости введения в Беларуси института уполномоченного по правам человека. Они или забыли о словах Александра Лукашенко, или отнеслись к ним несерьезно. Их стоит напомнить:

«Нас часто упрекают, и меня: у нас нет борца главного за права человека. Омбудсмен, да, или как его там называют. Я им всегда говорил: главный омбудсмен в Беларуси, борец за права человека должен быть президент. Никакие другие руководители каких-то структур никогда не решат эту проблему».

С горьким сожалением приходиться констатировать, что с дополнительной нагрузкой, взваленной на себя добровольно, Александр Лукашенко справляется неважно. В том смысле, что не следит за процессом и не влияет на него никак.

Ведь министр строительства и архитектуры Анатолий Черный направлял Лукашенко (по совместительству, главному омбудсмену) письмо, в котором через частокол упомянутых распоряжений, приказов, циркуляров отчетливо просматривается бездушие чиновников: дома в Могилеве передавались от одного собственника к другому, менялся их статус, а интерес живых людей при этом никак не учитывался. Словно это мусор, а не десятки семей. Крепостных в далекие времена хоть пересчитывали, оценивали. А тут — ноль внимания. Естественно, возникла бумажная несуразица.

Ну, не зря же министр в конце письма позволил себе проявить нотки милости к страждущим: «В то же время, с целью исключения социальной напряженности Минстройархитектуры полагает, что ОАО «Стройтрест №12» — управляющая компания холдинга «Стройтрест — холдинг» совместно с Могилевским облисполкомом необходимо принять меры по решению вопроса с максимально возможным учетом интересов граждан».

Читал это письмо главный омбудсмен или нет, нам неведомо. Как решают проблему? Три года гоняют людей по кругу.

Вера Бондаркова и Алексей Малашков долго ждали приема в генеральной прокуратуре. Они подали в эту высокую инстанцию вторую надзорную жалобу на решение суда о выселении и после уплаты госпошлины получили право ходатайствовать о личной аудиенции.

Почти два часа они томились на казенных стульях в коридоре, пока их позвали в кабинет заместителя генерального прокурора Алексея Стука.

— Было видно, — делится впечатлениями Вера Михайловна, — он торопится, предупредил, чтобы на долгий разговор не настраивались, не распылялись. Мы вашу проблему, подчеркнул, хорошо знаем. Я все же успела показать оригиналы документов, на которые никто и нигде не обращает внимания, не рассматривает их, потому что они делают претензии, предъявляемые нам, бессмысленными. Это и акт на землю под жилые дома, подписанный тогдашним председателем горисполкома Дмитрием Сивицким, и ордера на квартиры… Оставила тезисы всего, что хотела сказать, но не успела. Аудиенция, за которую вместе с надзорной жалобой было нами уплачено полторы базовых величины, длилась неполных семь минут.

После приема у заместителя генпрокурора осталось одно: если они напишут третью надзорную жалобу, уплатят очередную госпошлину, то смогут претендовать на аудиенцию у самого генерального прокурора.

Пробовали они получить поддержку у депутатов палаты представителей. Александр Старовойтов отказался, сославшись на то, что он специалист в медицине. Игорь Марзалюк, вникнув слегка, с радостью сообщил, что дома раздора находятся не в его округе. Отгородились надежно.

Характерно, что всюду у ходоков спрашивают, а вы у того, у этого были, что вам там сказали

Людей гоняют по кругу. Исписаны центнеры бумаги, растрачены огромные деньги на транспорт, на госпошлины. Везде возникает вопрос, а какие у вас доводы, что дома, в которых вы живёте, не общежития?

— Да у нас не доводы, у нас 99 процентов оригиналов документов, — отвечают ходоки.

Но точку в этом деле, о чем мечтает Вера Бондаркова и ее соседи, никто не хочет ставить.

А до главного омбудсмена не докричаться, не достучаться, не доехать, не долететь… Не слышит он своих подопечных.