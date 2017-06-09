закрыть
9 июня 2017, пятница, 23:43
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Ключевые британские министры сохранят посты в новом правительстве

  • 9.06.2017, 21:57

Работу продолжат министр иностранных дел Борис Джонсон и министр финансов Филип Хэммонд.

Министры, занимавшие наиболее важные посты в предыдущем правительстве Великобритании, сохранят свои посты и после выборов. В частности, работу продолжат министр иностранных дел Борис Джонсон и министр финансов Филип Хэммонд, передает ВВС.

Хэммонд выразил готовность работать над тем, чтобы добиться для Британии наиболее выгодных условий выхода из Евросоюза, а Джонсон заявил, что предстоит "немало поработать ради блага величайшей страны на Земле".

Как подтвердила пресс-служба премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, помимо Джонсона и Хэммонда в правительстве точно останутся министр обороны Майкл Фэллон, министр внутренних дел Эмбер Радд и министр по делам "брексита" Дэвид Дэвиc.

Однако, по словам политического корреспондента Би-би-си Элеанор Гарнье, не исключено, что своих постов лишатся министры, не столь активно принимавшие участие в предвыборной кампании.

По итогам внеочередных выборов, объявленных премьер-министром Терезой Мэй, консерваторы не смогли сохранить за собой правящее большинство, однако все же получили от королевы разрешение сформировать новое правительство.

Выступая на Даунинг-стрит после аудиенции с королевой, Мэй заявила, что попытается сформировать правительство при поддержке североирландской Партии демократических юнионистов (ДЮП), с которой у консерваторов сложились прочные отношения.

Мэй пообещала направить все силы на достижение договоренности по "брекситу", которая устроит всех в Великобритании. "Именно за это проголосовал народ в прошлом году, именно это мы и обеспечим. Так что за работу!" - заявила она.


Мнение

Не верь глазам своим
Не верь глазам своим Леонид Злотников
Есть такая профессия
Есть такая профессия Ирина Халип
Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников


Интервью

Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?