У белорусов заканчивается терпение 3 9.06.2017, 22:42

Фото: Сергей Гапон/AFP

Власти своими действиями только подливают масло в огонь.

Работала уборщицей 12 лет, никаких нареканий с ее стороны не было и вообще, имеет только самые положительные отзывы. Такую характеристику руководство «Коминтерна» дает работнице, которая утром подожгла себя на проходной, пишет «Белсат».

По словам свидетелей, она уже пришла облитая горючей жидкостью, а на входе подожглась.

Гомельчанку спас индивидуальный предприниматель

Предприниматель, который на проходной ремонтировал турникет, накинул на женщину одеяло. Через полчаса после происшествия женщину доставили в реанимацию.

«Она получила ожоги 50% тела, состояние оценивается как тяжелое, переведена на искусственную вентиляцию легких. При поступлении она была в сознании и пояснила, что последние недели она находилась на амбулаторном лечении в Гомельской областной психиатрической больнице», - проинформировал Владимир Ковалев, заведующий отделом реанимации Гомельской городской больницы № 1.

Не так давно женщина потеряла мужа

Кроме того у нее возникли проблемы с получением документов из России, которые подтверждали ее трудовой стаж. Некоторые очевидцы говорят, что женщина кричала: украли 18 лет пенсии. Психолог Людмила Мирзоянова объясняет, в ситуации кризиса люди становятся менее чувствительными к проблемам других и соответственно многие остаются один на один со своими проблемами.

«У нас принято гордиться медициной, тем что пересаживаем почки, это хорошо, но что касается депрессии и ее лечения, об этом нет речи. А депрессия встречается чаще онкологии, сердечных заболеваний и туберкулеза», - объясняет Людмила Мирзоянова, кандидат психологических наук.

Экономический кризис подталкивает к депрессии тысячи белорусов

Происшествие в Гомеле - крайний случай, где сошлись вопросы пенсии и социальной незащищенности, власти же своими действиями, как повышение пенсионного возраста или декретом № 3, только подливают масло в огонь.

«Переживает ли власть за тех, кто отчаялся? Я этого не вижу. Что было в марте, тысячи белорусов протестовали, это были люди все в депрессии, но вышла ли власть к людям? Нет», - подытоживает госпожа Мирзоянова.

Это не первый случай, когда доведенные до отчаяния белорусы делают такие же отчаянные шаги. В прошлом году мужчина, которому не платили зарплату, протестовал на башенном кране, многодетная мать в Жлобине выбросилась с 10 этажа, а могилевский пенсионер угрожал совершить самосожжение из-за бездействие милиционеров.