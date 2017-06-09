закрыть
9 июня 2017, пятница, 23:43
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

У белорусов заканчивается терпение

3
  • 9.06.2017, 22:42
Фото: Сергей Гапон/AFP

Власти своими действиями только подливают масло в огонь.

Работала уборщицей 12 лет, никаких нареканий с ее стороны не было и вообще, имеет только самые положительные отзывы. Такую характеристику руководство «Коминтерна» дает работнице, которая утром подожгла себя на проходной, пишет «Белсат».

По словам свидетелей, она уже пришла облитая горючей жидкостью, а на входе подожглась.

Гомельчанку спас индивидуальный предприниматель

Предприниматель, который на проходной ремонтировал турникет, накинул на женщину одеяло. Через полчаса после происшествия женщину доставили в реанимацию.

«Она получила ожоги 50% тела, состояние оценивается как тяжелое, переведена на искусственную вентиляцию легких. При поступлении она была в сознании и пояснила, что последние недели она находилась на амбулаторном лечении в Гомельской областной психиатрической больнице», - проинформировал Владимир Ковалев, заведующий отделом реанимации Гомельской городской больницы № 1.

Не так давно женщина потеряла мужа

Кроме того у нее возникли проблемы с получением документов из России, которые подтверждали ее трудовой стаж. Некоторые очевидцы говорят, что женщина кричала: украли 18 лет пенсии. Психолог Людмила Мирзоянова объясняет, в ситуации кризиса люди становятся менее чувствительными к проблемам других и соответственно многие остаются один на один со своими проблемами.

«У нас принято гордиться медициной, тем что пересаживаем почки, это хорошо, но что касается депрессии и ее лечения, об этом нет речи. А депрессия встречается чаще онкологии, сердечных заболеваний и туберкулеза», - объясняет Людмила Мирзоянова, кандидат психологических наук.

Экономический кризис подталкивает к депрессии тысячи белорусов

Происшествие в Гомеле - крайний случай, где сошлись вопросы пенсии и социальной незащищенности, власти же своими действиями, как повышение пенсионного возраста или декретом № 3, только подливают масло в огонь.

«Переживает ли власть за тех, кто отчаялся? Я этого не вижу. Что было в марте, тысячи белорусов протестовали, это были люди все в депрессии, но вышла ли власть к людям? Нет», - подытоживает госпожа Мирзоянова.

Это не первый случай, когда доведенные до отчаяния белорусы делают такие же отчаянные шаги. В прошлом году мужчина, которому не платили зарплату, протестовал на башенном кране, многодетная мать в Жлобине выбросилась с 10 этажа, а могилевский пенсионер угрожал совершить самосожжение из-за бездействие милиционеров.


Мнение

Не верь глазам своим
Не верь глазам своим Леонид Злотников
Есть такая профессия
Есть такая профессия Ирина Халип
Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников


Интервью

Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?