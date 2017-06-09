Беларусь победила Болгарию - 2:1 2 9.06.2017, 23:56

Фото: MAXIM MALINOVSKY/AFP/Getty Images

Белорусские футболисты одержали первую победу в отборочном цикле ЧМ-2018.

Сегодня на поле «Борисов-Арены» в матче 6-го тура квалификационной группы белорусы А победили команду Болгарии со счетом 2:1.

Победу белорусам принесли точные удары полузащитников Михаила Сивакова, реализовавшего пенальти, и Павла Савицкого. В составе сборной Болгарии в компенсированное ко второму тайму время отметился Георгий Костадинов.

Эта победа стала для сборной Беларуси первой в шести поединках квалификации ЧМ-2018. С пятью очками в активе подопечные Игоря Криушенко занимают пятое место в турнирной таблице группы А. Болгария с девятью баллами в активе идет четвертой.

Беларусь - Болгария — 2:1

Беларусь: Черник — Алисейко, Политевич, Филипенко (к), Сиваков, Матвейчик — Маевский (Гордейчук, 89), Драгун, Баланович — Лаптев (Быков, 74), Савицкий (Скавыш, 82).

Болгария: Михайлов — С.Попов, Чорбаджийски, Божиков, Занев — Дяков (к), И.Попов (Чочев, 64), Костадинов — Манолев (Миланов, 81), Делев (Галабинов, 54), Тонеев.

Голы: 1:0 — Сиваков (33, с пенальти за снос Лаптева). 2:0 — Савицкий (80). 2:1 — Костадинов (90+1).

Турнирное положение в группе «А»: 1.Швеция — 13 очков (6 матчей). 2.Франция — 13 (6). 3.Голландия — 10 (6). 4.Болгария — 9 (6). 5.Беларусь — 5 (6). 6. Люксембург — 1 (6).