Месси сыграл грандиозную свадьбу в родном городе 1 1.07.2017, 8:19

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Фото: twitter

Во время свадьбы были приняты повышенные меры безопасности.

Капитан сборной Аргентины по футболу и нападающий «Барселоны» Лионель Месси женился на своей землячке и матери своих детей Антонелле Рокуццо в их родном городе Росарио.

Месси и Рокуццо, которые знакомы с детства и состоят в отношениях более 10 лет, предпочли гражданскую церемонию свадьбе в церкви. Гостям молодожены предложили вместо свадебных подарков сделать пожертвования в благотворительный фонд Месси, созданный для оказания помощи детям.

Платье для невесты изготовила испанский дизайнер Роза Клара. Его в Росарио — один из самых опасных городов Аргентины — доставили под усиленной охраной.

Повышенные меры безопасности были приняты и в городе, куда нагрянул звездный десант: певица Шакира с мужем — футболистом «Барселоны» Жераром Пике, остальные звезды испанского клуба и товарищи Месси по сборной Аргентины. В обеспечении безопасности задействованы более 300 полицейских и целая охранная фирма.

Свадьба Месси и Рокуццо проходит в пятизвездочном отеле. На мероприятие аккредитовались более 150 местных и иностранных журналистов, передает ТАСС.