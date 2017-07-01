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Геращенко: Украина должна привести войска в боевую готовность в ответ на «Запад-2017»

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  • 1.07.2017, 8:26
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Антон Геращенко

В ответ на белорусско-российские учения в сентябре этого года Украине необходимо провести свои военные учения.

Такое мнение высказал народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко в коментарии телеканалу "112 Украина".

"Что должна сделать Украина как государство, подвергшееся агрессии со стороны России, в ответ на данные учения? Наши войска должны быть приведены в полную боевую готовность и для этого мы должны в, свою очередь, организовать наши учения, которые показали бы, что мы тоже готовимся к отражению атаки возможного, вероятного, а точнее уже известного нам противника", – сказал Геращенко.

Учения "Запад-2017" на территории Беларуси запланированы на сентябрь этого года. Они объединят более 100 тыс. военных. Это будут крупнейшие российские учения с 2013 года.

По мнению министра обороны Эстонии Маргуса Цахкна, Россия может использовать "Запад-2017", чтобы разместить тысячи солдат в Беларуси в качестве предупреждения НАТО.

16 июня командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес отметил, что во время учений войска НАТО усилят свое присутствие в восточных странах Альянса.

30 июня министр обороны Степан Полторак на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что проведение "Запад-2017" на границе с Украиной является угрозой для государства.


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