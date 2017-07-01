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В Бресте водолаз ОСВОДа пытался болгаркой вскрыть банкомат

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  • 1.07.2017, 8:29
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Фото: belarus-online.by

Сотрудники Департамента охраны задержали 32-летнего жителя Бреста, который пытался достать наличку из банкомата.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Днем 30 июня на пульт централизованного наблюдения Московского отдела Департамента охраны поступил сигнал «Тревога» из банкомата ОАО «Белинвестбанк», расположенного по улице Волгоградской.

Снаружи на объекте отсутствовали повреждения, но прибывший на место наряд услышал звук работающей болгарки, который доносился из помещения, где расположена внутренняя часть банкомата.

Во время осмотра было обнаружено вырезанное отверствие в поотлочной части роллеты банкомата, а также кроссовки в пакете. Служебная собака по запаху нашла злоумышленника. Он прятался в подсобке за дверью.

Как выяснилось впоследствии, вскрыть банкомат пытался 32-летний местный житель, работающий водолазом ОСВОД, сообщили в пресс-службе Брестского областного управления Департамента охраны.


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