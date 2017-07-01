Чудес не бывает, но Путин с этим не согласен 12 1.07.2017, 8:50

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Слова кремлевских экспертов о том, что США могут согласиться отдать Крым России, являются бредом.

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер, который в свои 94 года решил заняться проблемой снятия санкций с РФ, не поможет российскому президенту Владимиру Путину в этом вопросе.

Такое мнение российский оппозиционер и политический эксперт Константин Боровой высказал в колонке для "Обозревателя".

"Путин не услышит от него решения проблемы в освобождении Украины – Крыма и востока Украины. Эта проблема на сегодня не в США и не в упрямстве Трампа и Госдепартамента. Проблема в несоблюдении международных соглашений Путиным", – пишет он.

Про словам Борового, для Киссинджера вопрос имиджа и репутации не имеет значения, поэтому за деньги он готов произносить необходимые фразы.

"А для Путина это самообман. У него возникает ощущение, что с помощью Киссинджера ситуацию можно изменить. Это как при тяжелой болезни – больные от отчаяния обращаются к волшебникам, к врачам нетрадиционной медицины. Вот и Путин так делает, надеясь, что встреча с Киссинджером ему чем-то поможет", – считает эксперт.

Он отметил, что главной причиной ухудшения ситуации в российской экономике являются действия Путина, который нарушает государственные основы.

"И Киссинджер, и психотерапевты, и волшебники ничего сделать не могут. Чудес не бывает, но Путин с этим не согласен. Он до сих пор рассчитывает на чудо. Что сама собой поднимется цена на нефть, что санкции будут сняты", – пишет Боровой.

Он также назвал "бредом не очень здоровых людей" слова кремлевских экспертов о том, что США могут согласиться отдать Крым России, помогут оплачивать восстановление экономики и согласятся, что Украина не будет вступать в НАТО и останется в зоне влияния России.

27 декабря 2016 года немецкое издание Bild со ссылкой на спецслужбы написало, что Киссинджер разрабатывает план по восстановлению отношений с Россией. Отмечалось, что рекомендации Киссинджера предусматривают ослабление санкций и признание права Москвы на сферу влияния в Украине, Беларуси, Грузии и Казахстане.

Генри Киссинджер – бывший советник президента США по национальной безопасности и госсекретарь США в 1973–1977 годах. Был одним из авторов политики "разрядки" в отношениях между США и СССР. В 1973 году был удостоен Нобелевской премии мира. В октябре 2016 года был избран иностранным членом Российской академии наук.