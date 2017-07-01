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Россия хочет отменить роуминг с Беларусью

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  • 1.07.2017, 8:58
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По мнению российских чиновников, договариваться насчет этого должны операторы.

Министр связи России Николай Никифоров заявил журналистам, что его ведомство поддерживает предложение об отмене международного роуминга между Россией и Беларусью.

Такое предложение Валентина Матвиенко, спикер Совету Федерации, сделала в ходе пленарного заседания 4-го форума регионов России и Беларуси, который проходит в Москве.

«В Российской Федерации и Республике Беларусь действует рыночная экономика, поэтому это должны решать сами операторы. Если операторы обратятся в профильное министерство, мы с радостью примем соответствующие поправки», – цитирует министра «Интерфакс».

Никифоров также добавил, что его министерство «активно продвигает идею отмены международного роуминга на пространстве ЕврАзЭС».


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