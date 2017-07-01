Белорус Владислав Еременко примет участие в тренировочном лагере «Торонто»
- 1.07.2017, 9:05
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Это отличная возможность для белорусского защитника.
Белорусский защитник Владислав Еременко примет участие в тренировочном лагере "Торонто". Тренировочный лагерь начнется 6 июля с медосмотра. А уже на следующий день начнутся тренировки на льду, пишет Прессбол со ссылкой на официальный сайт "Калгари".
"Это отличная возможность для Влада. Мы очень рады этому", — отметил тренер "Калгари Хитман" Трент Кассан. — "У него был сильный первый сезон в команде, и приглашение в клуб НХЛ является отражением тяжелой работы, которую он проделал". В минувшем сезоне хоккеист сыграл за "Калгари Хитмен" 62 матча, в которых набрал 25 (6+19) очков.