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Белорус Владислав Еременко примет участие в тренировочном лагере «Торонто»

  • 1.07.2017, 9:05
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Владислав Еременко
Фото: "Прессбол"

Это отличная возможность для белорусского защитника.

Белорусский защитник Владислав Еременко примет участие в тренировочном лагере "Торонто". Тренировочный лагерь начнется 6 июля с медосмотра. А уже на следующий день начнутся тренировки на льду, пишет Прессбол со ссылкой на официальный сайт "Калгари".

  "Это отличная возможность для Влада. Мы очень рады этому", — отметил тренер "Калгари Хитман" Трент Кассан. — "У него был сильный первый сезон в команде, и приглашение в клуб НХЛ является отражением тяжелой работы, которую он проделал".   В минувшем сезоне хоккеист сыграл за "Калгари Хитмен" 62 матча, в которых набрал 25 (6+19) очков.

Владислав Еременко
Фото: "Прессбол"

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