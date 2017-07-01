Европейцы простятся с Гельмутом Колем 1 1.07.2017, 9:10

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Гельмут Коль

1 июля в Страсбурге состоится Европейский акт прощания с выдающимся немецким политиком Гельмутом Колем.

Общеевропейская официальная церемония прощания с государственным деятелем проводится впервые в истории Европейского Союза. "Европейский совет отдает последний долг почетному гражданину Европы Гельмуту Колю, скончавшемуся 16 июня 2017 года", - говорится в проекте акта прощания.

Церемония прощания с "канцлером германского единства", как его называют соотечественники, состоится в здании Европейского парламента в Страсбурге 1 июля. Она начнется в 12.00 по минскому времени и будет продолжаться около двух часов, сообщает Немецкая волна.

На церемонии запланированы выступления федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, председателя Европарламента Антонио Таяни, главы Европейского совета Дональда Туска, председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, президента Франции Эмманюэля Макрона и бывшего президента США Билла Клинтона. Ожидается прибытие лидеров стран Евросоюза, президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. По состоянию здоровья в Страсбург не сможет приехать экс-президент СССР Михаил Горбачев.

Затем гроб с телом покойного вертолетом будет доставлен в Германию. Машина приземлится вблизи Людвигсхафена, после чего гроб водным (по Рейну) или наземным путем отвезут в собор города Шпайер (федеральная земля Рейнланд-Пфальц), где состоится панихида и процедура прощания с воинскими почестями. Согласно последней воле Гельмута Коля, его тело будет погребено не в Людвигсхафене, где покоятся другие члены его семьи, а на кладбище в Шпайере.

Гельмут Коль возглавлял правительство Федеративной Республики Германия с 1982 по 1998 годы. Именно во время его пребывания на посту федерального канцлера произошло воссоединение Германии.

Гельмут Коль скончался 16 июня на 88-м году жизни в своем доме в городе Людвигсхафен.