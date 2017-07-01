Проект белорусов номинирован на «Стартап года» в Сан-Франциско 1.07.2017, 9:15

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Благодаря стартапу люди без специальных технических знаний смогут «разговаривать» с базами данных.

Стартап FriendlyData, который зародился в Беларуси, а затем отправился в один из ведущих акселераторов Кремниевой долины 500 Startups, вошел в список для голосования за лучшие проекты 2017 года на западном регионе США.

Стартапы собраны ресурсом tech.co, который более 10 лет следит за развитием начинающих проектов. В конечном итоге будет взята сотня стартапов со всех регионов, из которых пять по итогам голосования отправятся на октябрьскую конференцию Innovate! and Celebrate в Сан-Франциско.

На мероприятии командам предстоит представить свои проекты перед большой аудиторией и известными судьями. Отмечается, что стартапы поборются за призы и финансовые бонусы, а также смогут найти менторскую поддержку и инвесторов, пишет Onliner.

FriendlyData появился больше года назад, он ориентирован на B2B-сегмент. Проект, как намекает название, делает работу с данными более дружелюбной для пользователей. Технология позволяет бизнесу предоставлять пользователям и сотрудникам мгновенный доступ к данным через естественно-языковой интерфейс. Так люди без специальных технических знаний смогут «разговаривать» с базами данных и мгновенно получать нужную информацию.

В конце весны проект наших соотечественников прошел в шорт-лист проектов на американской выставке Collision и получил менторство руководителя компании Sisense Ади Азария.