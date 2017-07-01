Видеохит: В Зимбабве дикий слон погнался за бегуном 3 1.07.2017, 9:31

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Дикий слон погнался за участником Марафона водопада Виктория в Зимбабве.

Животное выскочило на дорогу, по которой бежали марафонцы, затрубило и направилось к одному из спортсменов. Напуганный мужчина побежал быстрее, а затем упал на обочину, сообщает Lenta.ru со ссылкой на UPI.

Слон тут же потерял к нему интерес, повернулся и вскоре скрылся в зарослях на противоположной стороне дороги. Спортсмен, не теряя времени, вскочил и побежал дальше.

В этом году Марафон водопада Виктория проводился в 10-й раз. В нем участвовали около 2,5 тысячи бегунов из разных стран мира, в том числе США, Франции, Китая, Японии, Бразилии и Польши. Его маршрут пролегал по территории Зимбабве и Замбии и пересекал реку Замбези по мосту под водопадом Виктория.