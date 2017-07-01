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Соцсети позабавило фото Медведева на встрече с Лукашенко

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  • 1.07.2017, 9:47
  • 3,382
ФОто: facebook.com

Пользователи сети интернет снова шутят по поводу выражения лица премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Фото со встречи правителей Беларуси и РФ Александра Лукашенко и Владимира Путина разместил на своей странице в Facebook российский журналист Олег Кашин.

ФОто: facebook.com

«Ревнует Путина к Лукашенко, поэтому демонстративно флиртует с Лавровым», «А это ведь специально, да? Второй угарный снимок меньшого царя», «Че-то вкололи, чтобы не спал», «То под медленным спит, то под озверином под дождём позирует, сейчас видать под кислой, весело ему», «Это - мистер Бин!», - комментируют фото пользователи сети.


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