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Фанаты в шоке: бывший символ минского «Динамо» перешел в БАТЭ

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  • 1.07.2017, 10:07
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Станислав Драгун
Фото: nn.by

Полузащитник сборной Беларуси Станислав Драгун подписал контракт с борисовским БАТЭ.

Футболист сам заканчивал прошлый сезон в российском «Оренбурге».

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что ранее Драгун играл за минское «Динамо» — самого принципиального соперника БАТЭ. В чемпионате Беларуси полузащитник провел за столичный клуб 129 игр и считался одним из символов команды. Сейчас многие фанаты «Динамо» унизительно высказываются о Драгуна, посчитав его предателем, пишет nn.by.

Футболист успел поиграть за минский «Локомотив», «Гомель», минское «Динамо», самарские «Крылья Советов, московское« Динамо »и« Оренбург ».

На счету Драгуна 42 игры за сборную Беларуси и 5 забитых голов.


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