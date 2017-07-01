Фанаты в шоке: бывший символ минского «Динамо» перешел в БАТЭ

Фанаты в шоке: бывший символ минского «Динамо» перешел в БАТЭ1
- 1.07.2017, 10:07
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Полузащитник сборной Беларуси Станислав Драгун подписал контракт с борисовским БАТЭ.
Футболист сам заканчивал прошлый сезон в российском «Оренбурге».
Пикантности ситуации добавляет тот факт, что ранее Драгун играл за минское «Динамо» — самого принципиального соперника БАТЭ. В чемпионате Беларуси полузащитник провел за столичный клуб 129 игр и считался одним из символов команды. Сейчас многие фанаты «Динамо» унизительно высказываются о Драгуна, посчитав его предателем, пишет nn.by.
Футболист успел поиграть за минский «Локомотив», «Гомель», минское «Динамо», самарские «Крылья Советов, московское« Динамо »и« Оренбург ».
На счету Драгуна 42 игры за сборную Беларуси и 5 забитых голов.