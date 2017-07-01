Молдова запретила движение авто с приднестровскими номерами 9 1.07.2017, 10:14

4,930

Закон касается также автомобилей других непризнанных Молдовой и международным сообществом республик.

С 1 июля в Молдове вступает в силу закон о запрете движения по автомагистралям страны автомобилям с приднестровскими регистрационными номерами, а также с номерами других непризнанных Молдовой и международным сообществом республик, сообщает Укринформ.

Исключением являются только автомобили с приднестровскими номерами, принадлежащими экономическим агентам, работающим и проживающим на территории непризнанного Приднестровья.

В случае несоблюдения закона владельцы рискуют лишиться своих транспортных средств.

13 июня в парламенте Молдовы был зарегистрирован законопроект о борьбе с иностранной пропагандой, призванный запретить ретрансляцию в стране пропагандистских передач российских телеканалов.