Молдова запретила движение авто с приднестровскими номерами

Молдова запретила движение авто с приднестровскими номерами9
- 1.07.2017, 10:14
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Закон касается также автомобилей других непризнанных Молдовой и международным сообществом республик.
С 1 июля в Молдове вступает в силу закон о запрете движения по автомагистралям страны автомобилям с приднестровскими регистрационными номерами, а также с номерами других непризнанных Молдовой и международным сообществом республик, сообщает Укринформ.
Исключением являются только автомобили с приднестровскими номерами, принадлежащими экономическим агентам, работающим и проживающим на территории непризнанного Приднестровья.
В случае несоблюдения закона владельцы рискуют лишиться своих транспортных средств.
13 июня в парламенте Молдовы был зарегистрирован законопроект о борьбе с иностранной пропагандой, призванный запретить ретрансляцию в стране пропагандистских передач российских телеканалов.