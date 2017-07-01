Могилевского журналиста оштрафовали за сотрудничество с газетой белорусов Польши 5 1.07.2017, 10:35

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Владимир Лапцевич

Фото: Сильные Новости

Суд Ленинского района Могилева рассмотрел 7 протоколов составленных милицией на журналиста Владимира Лапцевича.

Его обвинили в «незаконном изготовлении продукции СМИ».

«Суд проигнорировал мои доводы и справку, предоставленную из редакции газеты белорусской даспоры в Польше «Ніва», что я не являюсь их журналистом, а являюсь внештатным автором, который не изготавливает продукцию, в данном случае газеты «Ніва», а всего лишь пишет письма в редакцию, – рассказывает сайту 6tv.by Владимир Лапцевич. – Судья Литвина посчитала, что доводы милиции, в которых они утверждают, что я изготавливал продукцию СМИ – верны. Я считаю, что это абсолютно надуманное, неправомерное и, по сути, абсурдная установка и утверждение, как милиции, так и в данном случае уже и суда».

«И естественно я буду обжаловать это решение, потому что это абсурд, другим словом это сложно обозначить, и с ним надо как-то бороться, – утверждает Владимир Лапцевич. – Распространять информацию, чем в данном случае я занимаюсь, это право каждого человека закрепленное соответствующими нормативными и законодательными актами».

«Судья Литвина оштрафовала меня на 45 базовых величин, то есть 1035 белорусских рублей, – говорит Владимир Лапцевич. – Она посчитала, что за право распространять информацию я должен заплатить, по сути 500 американских долларов. То есть ту среднюю зарплату, которую мы никак не можем достигнуть в нашей Республике Беларусь».