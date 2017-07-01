Австралиец поймал огромного краба голыми руками

Австралиец поймал огромного краба голыми руками2
- 1.07.2017, 10:30
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Борьба с крабом завязалась не жизнь, а на смерть.
Австралиец Бо Гривз поймал огромного мангрового краба голыми руками.
Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Facebook.
Он выкопал в болоте глубокий проем, взял палку и по пояс залез в нору. При этом палкой он пугал краба, а второй рукой ловил.
После недолгой борьбы он вылез с трофеем в руках. "Заработал два укуса, чуть не лишился пальца, почти раздробил запястье, но, видимо, чем больше этим занимаешься, тем лучше выходит", – написал Гривз.