Австралиец поймал огромного краба голыми руками 2 1.07.2017, 10:30

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Фото: MyAquaclub.ru

Борьба с крабом завязалась не жизнь, а на смерть.

Австралиец Бо Гривз поймал огромного мангрового краба голыми руками.

Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Facebook.

Он выкопал в болоте глубокий проем, взял палку и по пояс залез в нору. При этом палкой он пугал краба, а второй рукой ловил.

После недолгой борьбы он вылез с трофеем в руках. "Заработал два укуса, чуть не лишился пальца, почти раздробил запястье, но, видимо, чем больше этим занимаешься, тем лучше выходит", – написал Гривз.